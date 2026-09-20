César Nakazaki reafirma que no hubo intención de revelar información sensible en el programa “Esta Noche”

El abogado César Nakazaki se pronunció sobre la investigación preliminar iniciada contra la periodista Milagros Leiva tras la difusión involuntaria de información sensible vinculada al caso Liceo Naval. El penalista señaló que entregarán a la Fiscalía el reportaje completo y explicó que, durante la emisión, se utilizaron recursos audiovisuales destinados a proteger la identidad de la menor. “Una cosa es un error y otra cosa es un delito. Acá claramente no ha habido ninguna intencionalidad”, sostuvo.

Nakazaki también cuestionó la conducta de los adolescentes involucrados en la agresión ocurrida dentro del bus escolar, luego de que se conociera que varios de ellos acudieron a comer a un chifa después del hecho. El abogado indicó que las autoridades deberán evaluar las circunstancias individuales de cada menor mediante declaraciones y pericias psicológicas, además de considerar posibles antecedentes. Asimismo, explicó que una eventual reiteración de conductas podría ser tomada en cuenta al momento de establecer la medida socioeducativa correspondiente.

Respecto a los adultos que se encontraban en el vehículo, entre ellos el conductor, un profesor y un entrenador, Nakazaki señaló que la investigación deberá determinar si escucharon o advirtieron lo ocurrido y si incumplieron su deber de protección. Precisó que, al tratarse de personas responsables de la integridad de los menores durante el traslado, podrían tener responsabilidad penal si se acredita que omitieron acciones de protección. En cuanto a los estudiantes que estuvieron presentes y no participaron directamente, indicó que cada caso debe analizarse de manera individual.

SOBRE RESPONSABILIDAD DE AGRESORES

Finalmente, el abogado remarcó que la investigación debe alcanzar todos los niveles de responsabilidad y revisar los protocolos del colegio, además de garantizar medidas de protección para la víctima. Señaló que, si el menor retorna a clases, el colegio, la Fiscalía y el juez deberán adoptar medidas para evitar cualquier contacto perjudicial con los investigados. Por su parte, Leiva reiteró que continuará respaldando a la familia de la víctima y sostuvo que el caso debe ser esclarecido hasta determinar responsabilidades.