Madre de adolescente del Liceo Naval rompe su silencio: “Con mi hijo se han ensañado”

La madre del adolescente agredido sexualmente, presuntamente por seis compañeros del Liceo Naval Almirante Guise rompió su silencio y brindó una entrevista EXCLUSIVA para “Esta Noche” con Milagros Leiva, en la que pidió justicia, pero rechazó cualquier sentimiento de odio o venganza.

La mujer aseguró que su principal preocupación es la recuperación de su hijo y que pueda retomar su vida con normalidad. “Yo soy una madre que vengo movida por el amor, no por el odio ni por la venganza. Yo solo quiero justicia sin odio para mi hijo”, afirmó.

La madre explicó que el adolescente todavía no ha regresado presencialmente al colegio y que cuenta con medidas de protección. Según señaló, se le habría garantizado que los cuatro adolescentes que permanecen en libertad con comparecencia no asistirán presencialmente. “El único que tiene el derecho para seguir haciendo su vida normal es mi hijo. Mi hijo, mi tesoro, mi bebé que fue violentado”, manifestó.

Otro de los puntos que cuestionó está relacionado con los adultos que se encontraban en el vehículo durante el viaje. La madre sostuvo que los dos adultos que acompañaban al grupo no eran los entrenadores habituales y que uno de ellos habría sido un profesor suplente. También confirmó que el vehículo utilizado era una cúster turística contratada por el colegio. “Yo quiero conocerlos, quiero preguntarles como adultos que son… A mí me extraña su indiferencia”, señaló al referirse a quienes estuvieron presentes durante los hechos.

La madre también habló sobre el impacto emocional que atraviesa su familia y contó que recibe acompañamiento del Ministerio de la Mujer. “Vamos a ir a terapia, la necesitamos. Yo estoy en duelo”, expresó. Aseguró que su objetivo es que su hijo pueda sanar y continuar con sus estudios, mientras ella y su familia afrontan el proceso de recuperación emocional.

Asimismo, cuestionó las declaraciones de algunos padres de los adolescentes investigados que habrían calificado lo ocurrido como una travesura. “No fue juego, no fue broma. Con mi hijo se han ensañado, lo han violentado, lo han humillado”, sostuvo. Al mismo tiempo, pidió que los protocolos contra el bullying sean reforzados y planteó cambios para que los colegios puedan actuar con mayor firmeza frente a situaciones graves de violencia entre estudiantes.

JUSTICIA SIN ODIO

Finalmente, la madre reiteró que no busca venganza y que su pedido es que se establezcan responsabilidades. “Mi corazón no habita odio, no habita rencor, no habita venganza, solo quiere justicia”, afirmó. La mujer aseguró que continuará acompañando a su hijo durante su recuperación y pidió que lo ocurrido sirva para prevenir nuevos casos de violencia escolar y proteger a otros adolescentes.