Caso Liceo Naval: madre de menor agredido pide “medir con la misma vara” a todos los investigados

La madre del adolescente agredido sexualmente presuntamente por seis compañeros del colegio Liceo Naval Almirante Guise, reveló más detalles de lo sucedido y aseguró que su lucha no está motivada por el odio ni la venganza, sino por el pedido de justicia.

En esta segunda parte de la entrevista exclusiva brindada para “Esta Noche” con Milagros Leiva, también cuestionó a los padres que, según señaló, no habrían establecido límites ni enseñada empatía a sus hijos. “A mí esos muchachos me dan pena porque la culpa no es de ellos, es de los padres que no le pusieron límites, que no le enseñaron empatía en casa”, sostuvo.

La mujer contó además cómo viene acompañando emocionalmente a su hijo y relató que, pese al dolor familiar, busca que él pueda recuperar su vida cotidiana, regresar a sus actividades y continuar con sus estudios. “Mi misión ahorita es seguir sosteniendo mi hogar (...) y trabajando en la recuperación de mi hijo, a su vida escolar como antes, que vaya a sus entrenamientos y que siga su vida porque se la merece, se la merece”, afirmó. Para ella, su hijo no debe cargar con la responsabilidad ni sentir vergüenza por lo ocurrido.

La madre también destacó la fortaleza que ha encontrado en su propio hijo durante este proceso. “Mamá, tranquila, yo estoy bien. Si ustedes están bien, yo estoy bien”, contó que le respondió el adolescente. A partir de ese momento, aseguró que decidió mantenerse firme para acompañarlo en su recuperación. “Mi hijo no tiene por qué agachar la cabeza ante nada. Mi hijo va a caminar con hidalguía y entereza por la calle”, manifestó.

PIDE RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES PARA LOS INVOLUCRADOS

Sobre los cuatro adolescentes que permanecen en libertad mientras continúa el proceso, pidió que la investigación determine la responsabilidad individual de cada uno y que se respete la misma vara para todos. “Quiero que esto no quede impune, la misma vara para todos por igual, de acuerdo con su responsabilidad a cada uno”, señaló. La madre insistió en que no busca una condena generalizada, sino que se esclarezca la participación de cada involucrado.

Asimismo, rechazó que lo ocurrido pueda ser presentado como una simple broma o “chacota”. “No romanticemos. Ha sido una agresión sexual la que ha tenido mi hijo. No ha sido chacota, no es broma. Más respeto con eso”, enfatizó. Y resumió su posición con una frase: “No es venganza, es justicia sin odio”. Su pedido, dijo, es que el caso continúe hasta esclarecer completamente los hechos.

Al cierre de esta segunda parte de la entrevista, la madre agradeció las muestras de apoyo y reiteró que continuará acompañando a su hijo durante su recuperación. El caso permanece bajo investigación y las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes.