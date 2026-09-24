¿Quién ganará la alcaldía de Lima? Ronald Cross analiza las últimas encuestas

Las últimas encuestas sobre la carrera por la Alcaldía de Lima colocan a Rafael López Aliaga en el primer lugar, aunque con diferencias en los porcentajes según cada medición. En el simulacro de CIT presentado en el programa Esta Noche, López Aliaga registra 36,8 %, seguido por Carlos Bruce con 16 % y Daniel Urresti con 15,3 %. En el estudio de Datum, en tanto, López Aliaga alcanza 28,4 %, Bruce 18,2 %, Francis Allison 11,3 % y Samuel Daza 7,1 %.

Al respecto, el analista electoral Ronald Cross pidió interpretar estos resultados con cautela y explicó que una de las principales diferencias entre ambas mediciones está en la cantidad de votos blancos y nulos. Según señaló, al calcular los votos válidos se excluyen esas opciones y se redistribuyen los porcentajes, lo que puede generar una diferencia importante respecto a los votos emitidos. Cross estimó que López Aliaga se mantiene alrededor del 25 % o 26 % de los votos emitidos en las mediciones que ha revisado.

Respecto al denominado techo electoral del actual alcalde, Cross sostuvo que todavía no se puede afirmar que haya llegado a un límite, debido a que aún queda campaña y los candidatos pueden modificar sus niveles de respaldo. También destacó que existe un número importante de electores indecisos y señaló que, de acuerdo con las encuestas que ha analizado, las mujeres presentan mayores niveles de indecisión que los hombres, por lo que ese segmento podría adquirir relevancia conforme se acerque la elección.

ESCENARIO PODRÍA CAMBIAR

El analista también consideró que la candidatura de López Aliaga ocupa un lugar central en la contienda debido a su condición de exalcalde y a su intención de volver a ocupar el cargo. En ese contexto, explicó que la elección puede terminar planteándose entre la continuidad de su gestión y una alternativa. Sin embargo, remarcó que las encuestas representan una fotografía del momento y que el comportamiento del electorado puede cambiar durante las semanas que restan de campaña.