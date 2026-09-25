Fenómeno El Niño: Abraham Levy advierte que Lima podría alcanzar hasta 37 °C durante el verano

El calentamiento extremo del mar frente a la costa peruana genera preocupación por sus efectos en el clima durante los próximos meses. Según el meteorólogo y "hombre del tiempo" Abraham Levy, el océano Pacífico frente a Lima registra actualmente temperaturas de 5 a 6 grados por encima de los valores normales, mientras que en algunos sectores de la costa norte el calentamiento alcanza hasta 8 grados.

Levy explicó que el incremento de la temperatura del mar también elevará la temperatura del aire en las ciudades de la costa peruana. “Hoy el mar en Lima está entre 20 y 21 grados, 5 a 6 grados por encima de lo normal y el resultado es que en la madrugada no baja a 15, baja a 20, 21”, señaló.

De acuerdo con el especialista, el panorama podría ser aún más extremo durante el verano. “Las temperaturas del mar en Lima no van a estar en los 19 o 20 grados que deberían estar en enero y en febrero. Van a estar probablemente en 24, 25 grados”, explicó. En ese escenario, estimó que la costa de Lima podría alcanzar los 34 °C y las zonas altas de Lima llegar hasta los 37 °C durante los días más cálidos.

Levy también comparó las condiciones actuales con anteriores episodios del fenómeno El Niño y advirtió que el número de días con temperaturas elevadas podría aumentar considerablemente. “Si en un año normal o a lo largo de dos años una sola vez pasamos de 30 grados, yo creo que este verano la cifra va a estar entre 50 y 100 días en los que Lima probablemente alcance los 30 °C”, sostuvo.

EFECTOS DEL CALENTAMIENTO DEL MAR

El calentamiento del mar también tendría consecuencias para la pesca. El especialista en “El Niño”, José Manuel Gálvez explicó que la anchoveta se ha profundizado debido al incremento de la temperatura del agua, lo que ya viene afectando las temporadas de pesca. “Se espera una recuperación muy lenta del agua fría. Entonces, es muy posible que incluso esta temporada de pesca va a estar muy compleja”, afirmó. Añadió que la primera temporada del próximo año también podría verse afectada por la demora en la recuperación de las aguas frías y los nutrientes.

En cuanto a la agricultura, Gálvez advirtió que los efectos también se vienen acumulando por las altas temperaturas y el inicio de lluvias en la costa norte. “Venimos de por lo menos seis meses de temperaturas muy por encima de lo normal y la mayor parte de los cultivos son sensibles a eso, principalmente los que están para el lado de la costa y esto va a continuar”, explicó. Según indicó, algunos productos de la campaña del próximo año y sectores vinculados a la agroexportación podrían resultar afectados.

Finalmente, Abraham Levy señaló que el evento será de larga duración y que las lluvias avanzarán progresivamente desde el norte hacia el sur. “Cuando empieza la lluvia va avanzando de norte a sur, conforme va a ir avanzando la primavera, vamos a ir viendo más presencia de precipitaciones en la costa norte hasta que llega un punto en que ya los efectos tradicionales del Niño se contagian al ámbito de toda la costa peruana”, indicó.