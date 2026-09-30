Esta Noche

30/09/2026

Carlos Álvarez queda impactado con la seguridad de El Salvador: “Fue una cachetada”

El también integrante del equipo de seguridad de Rafael López Aliaga, sostuvo que la experiencia salvadoreña demuestra los resultados que pueden alcanzarse con medidas firmes contra la criminalidad.



Carlos Álvarez, excandidato presidencial y vinculado al equipo de seguridad de Rafael López Aliaga, visitó El Salvador por invitación de Mario Durán, alcalde de San Salvador y exministro de Gobernación de Nayib Bukele. Durante su estadía, recorrió zonas que anteriormente eran controladas por pandillas y conoció el funcionamiento de centros penitenciarios y sistemas de monitoreo. Álvarez sostuvo que la experiencia salvadoreña le permitió observar directamente las medidas implementadas contra la criminalidad.

“Estuve ahí cuatro días y para mí fue una cachetada, de verdad, de solamente comprobar que cuando hay decisión de hacer las cosas a fondo y de manera radical, vemos como un país totalmente en paz, en tranquilidad”, señaló Álvarez. El comediante también cuestionó la situación de inseguridad que atraviesa el Perú y criticó las disputas políticas que, según sostuvo, dificultan la aprobación de medidas contra la criminalidad.

Otro de los puntos que llamó la atención de Álvarez fue el sistema de seguridad y monitoreo. Según relató, visitó el centro de vigilancia de San Salvador y observó cómo las cámaras permiten una respuesta inmediata de la Policía, las Fuerzas Armadas y los agentes metropolitanos. También conoció el penal de Mariona, donde observó un sistema de trabajo para internos en fase de confianza y restricciones para las visitas familiares.

“Acá no solamente la Policía, el militar que no puede disparar y el serenazgo que tiene su palito. Allá el que sería serenazgo tiene armas”, afirmó Álvarez al comparar ambos modelos. También destacó las iniciativas dirigidas a niños y jóvenes, como la Biblioteca Nacional de El Salvador, y sostuvo que la educación, la cultura y las oportunidades pueden contribuir a alejarlos de la criminalidad.

SU ROL EN PARTIDO DE LÓPEZ ALIAGA

Consultado sobre el papel que asumiría si Rafael López Aliaga llega a la alcaldía, Álvarez señaló que estaría dispuesto a trabajar en seguridad y también en temas sociales como anemia, desnutrición, primera infancia y salud mental.

“Yo soy un aliado en el tema de seguridad, está a disposición de Lima y de todo el país porque es un proyecto nacional”, afirmó. Sobre las críticas que lo califican como un eventual “telefonista”, respondió: “Yo vengo contestando el teléfono 40 años a toda la gente que me ha pedido quizá alguna ayuda”.


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