Expareja de Julián Pérez Mallqui rompe su silencio y reafirma denuncia por agresión física y psicológica

La expareja del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, rompió su silencio en exclusiva con “Esta Noche” y reafirmó sus acusaciones por una presunta agresión física y psicológica y cuestionó la versión que el parlamentario ha dado sobre los hechos. La mujer contó que terminó su relación con Pérez Mallqui el pasado 29 de junio y que posteriormente acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido.

Ante la Comisión de Ética del Congreso, la denunciante relató que habría sido agredida físicamente y aseguró que el parlamentario la tomó del brazo y la golpeó. “Él me agarró de acá, yo me tapo la cara, obviamente me ha cacheteado”, declaró. La mujer también sostuvo que revisó el teléfono de Pérez Mallqui y encontró conversaciones con Ketty Susana Landeo Quiñones, trabajadora de su despacho, situación que, según su versión, provocó el fin de la relación.

La denunciante también rechazó la versión del diputado sobre su ingreso a la vivienda donde ocurrieron los hechos. Pérez Mallqui había señalado que ingresó con autorización del padre de la mujer. Ella negó esta versión y afirmó que su padre no conocía al parlamentario. “Nunca le he presentado a mi papá a él como mi pareja. Por eso es que mi papá jamás le abrió la puerta”, sostuvo.

Según las investigaciones, las cámaras de seguridad registraron el ingreso del diputado a la vivienda el 30 de julio por la mañana. La denunciante afirmó que Pérez Mallqui ingresó cuando su padre ya había salido del inmueble. “Se metió a mi casa para agredirme nuevamente en el tercer piso”, declaró al recordar lo ocurrido.

Otro de los puntos cuestionados está relacionado con un caso anterior en el que una menor fue atropellada. La expareja del diputado aseguró que fue ella quien realizó los depósitos destinados a la familia de la menor y que cuenta con documentos para demostrarlo. “Yo he sido quien ha realizado los depósitos hacia la niña, más de 17 000 soles. Están los vouchers de pago, están todos los recibos”, afirmó.

La mujer también se refirió a las conversaciones que, según sostuvo, encontró entre Pérez Mallqui y Susana Landeo Quiñones. Frente a la versión del diputado, quien calificó esos mensajes como falsos o manipulados, respondió: “Él miente. Pude ver todas las llamadas de su celular. Es más, todos los mensajes y las llamadas pasé de su celular a mi celular y lo tengo como evidencia”. Además, aseguró estar dispuesta a entregar su teléfono si la Comisión de Ética lo solicita.

PIDE MÁXIMA SANCIÓN PARA MALLQUI

Finalmente, la denunciante pidió que la Comisión de Ética analice su caso sin parcialidad y aseguró que continuará colaborando con las investigaciones. “Lo que espero de ellos es que actúen con probidad, no se parcialicen y que sean la imagen, y que yo sea la muestra de una mujer que sí denuncie y que sea la voz de muchas mujeres que no tengan miedo”, manifestó.