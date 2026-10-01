Hablan de "eliminar" a presidenta Keiko Fujimori durante reunión en Arequipa

Una reunión virtual de la denominada macrorregión sur vuelve a generar preocupación por el contenido de algunas de las declaraciones registradas durante el encuentro. Según una investigación de Perú21 y recogidas por el programa “Esta Noche", participantes identificados en la reunión insinúan la posibilidad de atentar contra la vida de la presidenta Keiko Fujimori.

Entre las voces identificadas aparece Emiliano Oré Rojas, excandidato al Senado por Cooperación Popular, quien durante la conversación habría planteado la contratación de sicarios. En uno de los fragmentos difundidos se escucha: “¿Usted cree que si eliminamos a Keiko Fujimori el pueblo no nos va a felicitar? Yo tranquilo, me iría feliz a la cárcel 500 años, me iría feliz de haber limpiado al Perú de una desgracia”.

Otras de las personas identificadas en el reportaje es Sabina Chambi, quien durante su participación se le escucha decir: “Si ustedes han querido matar o quieren fusilar a quien sea de una vez. No bla, bla, no más. De una vez”. La reunión habría contado con entre nueve y once participantes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el informe, el encuentro se realizó entre el 5 y 6 de septiembre en Arequipa y reunió a dirigentes y activistas de regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac y Moquegua. El material audiovisual fue sometido a una verificación pericial y se descartó que correspondiera a una creación mediante inteligencia artificial.

La investigación también recoge cuestionamientos sobre el contenido político de la reunión. Uno de los participantes plantea que determinadas propuestas discutidas podrían convertirse posteriormente en iniciativas legislativas. “Acá está nuestra plataforma de lucha. Ustedes tómenlo en cuenta y, inclusive, algunos puntos de aquí se pueden convertir en proyecto de ley”, se escucha durante el encuentro.

PIDEN INVESTIGACIÓN

El analista Pedro Yaranga también se pronunció en X sobre el contenido difundido y señaló que la información ya se encontraría en manos de la Policía especializada para determinar posibles responsabilidades y vínculos. Por su parte, la senadora Patricia Juárez calificó el caso como grave y pidió una investigación inmediata si se confirma la autenticidad del material.