Familia de odontólogo atropellado en San Miguel exige justicia

La familia del odontólogo Paul Palacios Tirado, de 48 años, exige justicia tras su muerte en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de San Miguel. Según el testimonio de su propia hermana, la víctima había salido a dejar a sus hijos en el colegio y se encontraba de regreso a su vivienda cuando fue impactado violentamente por una camioneta.

El vehículo involucrado era una camioneta blanca 4x4 conducida por Max Enrique Ramírez Moreno, de 31 años. Cámaras de seguridad registraron momentos previos al accidente y, según el informe citado en el material, se observa al vehículo desplazándose sobre la línea de tránsito y saliéndose de su carril. La unidad pertenecía a la empresa Renta Equipos Leasing Perú S.A.

Diana Palacios, hermana de la víctima, señaló que su familia busca que el caso sea investigado con celeridad, transparencia y claridad. También destacó que su hermano era conocido en la zona por su trabajo como odontólogo y por su cercanía con los vecinos. Según contó, varias personas del lugar se acercaron a expresarles su solidaridad tras conocer la tragedia.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La familia también cuestionó que no hubiera una comunicación inmediata sobre lo ocurrido y pidió que el caso no quede como una cifra más entre los accidentes de tránsito. Hay que precisar que en lo que va del año se han registrado 41.546 siniestros de tránsito, con 1.598 víctimas mortales. Los familiares esperan que las autoridades hagan justicia.