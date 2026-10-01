Agreden brutalmente a gerente de empresa minera

Manuel Delfín Mujica, gerente de operaciones de la empresa Real Minera S.A.C., denunció haber sido agredido brutalmente durante un incidente registrado en un campamento minero del sector de Las Huaquillas, en la provincia de San Ignacio, en la región Cajamarca. Según su testimonio, un grupo de personas ingresó al lugar y lo golpeó mientras se encontraba junto a uno de sus trabajadores.

El empresario relató que fue reducido y golpeado con patadas y palos. También señaló que recibió impactos en la cabeza y una pierna, mientras intentaba refugiarse en una oficina junto a un colega. De acuerdo con su versión, durante el ataque algunas personas prendieron fuego a colchones y otros materiales del campamento, mientras desde el exterior se escuchaban amenazas contra quienes permanecían dentro.

El hecho se produce luego de otros incidentes registrados contra la empresa. Según el reportaje, el 27 de mayo un grupo ingresó al campamento, ocasionó daños, quemó maquinaria y afectó parte de las instalaciones. La empresa sostiene que cuenta con concesiones registradas y acreditadas ante el Ministerio de Energía y Minas y que mantiene un contrato de explotación con una compañía que cuenta con permisos correspondientes.

Mujica afirmó que las personas que participaron en la agresión cuestionan las actividades mineras bajo argumentos relacionados con la defensa del medio ambiente. Asimismo, señaló que alrededor de 80 personas habrían ingresado al campamento y que, según lo que recuerda, un grupo de cuatro mujeres y ocho hombres habría participado directamente en las agresiones. La Policía continúa con las diligencias para identificar y ubicar a los presuntos responsables.

YA SE PUSO LA DENUNCIA

Tras el ataque, el gerente manifestó temor por su seguridad y pidió garantías para su vida. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y posteriormente Mujica acudió a la comisaría de San Ignacio para continuar con la denuncia. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del incidente, determinar responsabilidades y establecer si hubo delitos relacionados con la agresión y los daños ocasionados al campamento.