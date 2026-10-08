Benedicto Jiménez: el héroe que capturó a Abimael Guzmán hoy lucha contra el cáncer

Benedicto Jiménez Bacca, exjefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y uno de los hombres que contribuyó a la captura de Abimael Guzmán, enfrenta hoy una nueva batalla, esta vez contra el cáncer. El coronel en retiro padece leucemia aguda y necesita un trasplante de médula. “He sobrevivido a tres emboscadas terroristas, he sobrevivido a tres infartos cardíacos y ahora me viene esta enfermedad”, contó desde la cama de una clínica.

El hombre que dedicó su vida a combatir al terrorismo asegura que ahora enfrenta otro enemigo: la enfermedad y las dificultades para acceder oportunamente a la atención que necesita. Un reportaje de “Esta Noche” reveló que, Jiménez tuvo que hacer público su pedido para conseguir una junta médica que determine su situación y permita definir las alternativas para continuar con su tratamiento. A ello se suma la falta de algunos medicamentos que requiere durante su recuperación. “Cuando uno va a recoger las medicinas en el hospital, a veces no encuentra. Por ejemplo, medicamento que sirve para elevar la hemoglobina, no hay”, señaló.

QUIERE SEGUIR VIVIENDO

Pese a su delicado estado de salud, Jiménez asegura que mantiene las ganas de seguir adelante y transmitir los conocimientos que adquirió durante su trayectoria. “Lo que a mí me impulsa, me motiva, es vivir un poco más. Todavía considero que puedo dar conocimientos, enseñanzas y lecciones aprendidas en la lucha contra el terrorismo”, afirmó. Para el exjefe del GEIN, la batalla actual ya no es contra coches bomba o secuestros, sino contra una enfermedad que amenaza su vida y una burocracia que, según denuncia, retrasa las decisiones que necesita.

La situación de Jiménez también reavivó el recuerdo de la captura de Abimael Guzmán, ocurrida el 12 de septiembre de 1992, un episodio que marcó al país después de años de atentados y violencia terrorista. El periodista y analista Enrique Castillo recordó aquella época y las dificultades que enfrentaban los peruanos. “Fue quizás la época más dura de la historia republicana, con un grupo sanguinario terrorista, demencial”, señaló. Hoy, quienes recuerdan el papel del GEIN en aquella lucha piden que Benedicto Jiménez no sea olvidado y pueda recibir el respaldo que necesita para enfrentar esta nueva batalla.