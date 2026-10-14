Caso Pedro Huilca: general Juan Rivero Lazo afrontará nuevo juicio tras anulación de absolución

Más de 30 años después del asesinato de Pedro Huilca, ocurrido el 18 de diciembre de 1992, el caso continúa sin una sentencia definitiva. El entonces secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú fue asesinado a balazos cuando salía de su vivienda. Años después, el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de investigación y sanción de los responsables, lo que derivó en una reparación de 250 mil dólares por daño moral para sus familiares.

La responsabilidad por el crimen continúa siendo materia de controversia. Mientras existen declaraciones atribuidas a integrantes de Sendero Luminoso que reconocieron la autoría del asesinato, también se investigó la participación de exintegrantes vinculados al grupo Colina. En octubre de 2023, los acusados fueron absueltos; sin embargo, recientemente la Corte Suprema anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio oral ante otra sala, debido a cuestionamientos relacionados con la motivación de la sentencia y el esclarecimiento de los hechos. Entre los procesados se encuentra el general en retiro Juan Rivero Lazo.

Rivero Lazo, quien permaneció durante años en prisión preventiva y luego fue absuelto en el proceso, cuestiona ahora la decisión de la Corte Suprema. “Este juicio duró como juicio oral ya siete años, más que cualquier otro proceso. Me parece que los jueces no encontraban cómo sentenciarlo y, al final, como no lo encontraron, tuvieron que absolverme”, sostuvo. El general asegura que la resolución que ordena un nuevo juicio contiene cuestionamientos jurídicos y afirma que los delitos de lesa humanidad no podían aplicarse en los términos utilizados en su caso.

El general en retiro también recordó los años que permaneció privado de su libertad y manifestó su temor de regresar a prisión. “Por supuesto que temo volver porque con esta justicia no hay seguridad legal para ningún ciudadano del Perú. Acá están inventando cosas, han inventado delitos que no existían ni en el código ni en ninguna ley”, afirmó. Rivero Lazo sostiene además que permaneció más de 25 años y cuatro meses en prisión, sumando distintos procesos, y cuestiona que haya enfrentado procedimientos separados en lugar de una acumulación de los casos.

EN DEFENSA DE SU PADRE

Su hija, Marietta Rivero, también cuestionó el nuevo proceso contra su padre y sostuvo que el asesinato de Pedro Huilca fue atribuido inicialmente a integrantes de Sendero Luminoso. “Está probado que el señor Pedro Huilca fue muerto, lamentablemente, por manos de Sendero Luminoso, reconocido por su propia esposa, que fue testigo presencial”, afirmó. Marietta asegura que su padre fue incluido en el proceso por haber sido director de Inteligencia del Ejército, aunque sostiene que ya no ocupaba ese cargo cuando ocurrió el asesinato. También cuestionó los años de prisión preventiva y el tiempo que tomó el proceso judicial.

El caso permanece abierto y el nuevo juicio deberá determinar las responsabilidades por el asesinato de Pedro Huilca. Rivero Lazo sostiene que existe una persecución judicial contra militares que participaron en la lucha contra el terrorismo, mientras su hija reclama un debido proceso para su padre. “Los militares no piden que no se los juzgue. Los militares piden un debido proceso”, señaló Marietta Rivero, quien además pidió que se revise la situación de quienes, según su versión, han permanecido durante años sometidos a procesos judiciales por estos hechos.