Proponen segunda vuelta para la Alcaldía de Lima si ningún candidato supera el 30%

La posibilidad de una segunda vuelta para la Alcaldía de Lima abrió un nuevo debate electoral. La propuesta fue planteada por Avanza País ante el Jurado Nacional de Elecciones para que, si ningún candidato alcanza el 30% de los votos válidos, los dos postulantes con mayor votación vuelvan a enfrentarse. El excandidato Francis Allison respaldó la iniciativa y sostuvo que “es total y absolutamente lógico y jurídico”, al considerar que Lima ejerce competencias propias de un gobierno regional y que en los gobiernos regionales existe segunda vuelta cuando ningún candidato supera ese porcentaje.

El planteamiento, sin embargo, genera posiciones distintas entre especialistas. Para el experto en derecho electoral, José Tello Gonzales, la segunda vuelta no sería jurídicamente viable, debido a que “las elecciones de Lima Metropolitana se rigen por la Ley de Elecciones Municipales”. Mientras que Willy Ramírez, exmiembro del JNE considera que existe una zona gris debido al tratamiento especial que la Constitución y las leyes otorgan a la Municipalidad Metropolitana de Lima. “La segunda vuelta en la Municipalidad Metropolitana de Lima no es viable ni inviable porque hay una zona gris”, señaló.

Otro de los argumentos planteados durante el debate señala que Lima no puede constituirse como una región. En ese sentido, se citó el Decreto Legislativo 955, Ley de Descentralización Fiscal, que establece disposiciones respecto a la organización territorial. Desde esta posición se sostiene que la aplicación de una segunda vuelta por superar o no el 30% requiere una definición expresa de las autoridades electorales. “Al haber una zona gris, ya es responsabilidad del pleno del Jurado Nacional de Elecciones el aclarar el tema”, indicó Ramírez.

Mientras continúa la discusión jurídica, una encuesta de Ipsos, realizada entre el 7 y el 8 de octubre, planteó un escenario hipotético de segunda vuelta entre Francis Allison y Rafael López Aliaga. El 57% de los encuestados señaló que votaría por Allison, mientras que el 33% respaldaría a López Aliaga. El estudio también consultó a quién debería entregarse la credencial de alcalde ante un eventual triunfo de Renovación Popular: 63% consideró que correspondería a López Aliaga y 26% a Jeanette Alonzo.

AÚN QUEDAN ACTAS POR CONTABILIZAR

Al 94.072% de las actas contabilizadas, Renovación Popular registra 27.77% de los votos, mientras Avanza País alcanza 26.80%, según las cifras citadas. La diferencia mantiene abierta la disputa por la Alcaldía de Lima y, mientras continúe el procesamiento de las actas, también permanece el debate sobre la propuesta de una segunda vuelta. Por ahora, la iniciativa de Avanza País deberá ser evaluada por las autoridades electorales, que tendrán que determinar si el marco legal permite modificar el mecanismo de elección para esta contienda.