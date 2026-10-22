¿Podríamos quedarnos sin agua por el fenómeno El Niño?

La llegada del fenómeno El Niño ha encendido las alertas sobre el abastecimiento de agua potable en diversas zonas del país. Según un reportaje de Esta Noche, las lluvias intensas y los huaicos podrían incrementar la cantidad de lodo y sedimentos en las fuentes de agua, dificultando su captación y tratamiento. Rude Cindo Vega, expresidente de Sedapal, advirtió que un escenario de estas características podría obligar a suspender temporalmente el servicio en Lima si las plantas de tratamiento no pueden procesar el agua proveniente del río Rímac.

Vega señaló que las reservas de la planta de La Atarjea tendrían una autonomía aproximada de entre 10 y 12 horas ante una eventual interrupción de la captación, lo que evidencia la importancia de contar con mecanismos de contingencia. Asimismo, planteó habilitar los 450 pozos de Lima como una alternativa para que la población pueda acceder al recurso durante una emergencia. Sin embargo, Sedapal emitió un comunicado en el que garantizó la continuidad del abastecimiento de agua potable frente al fenómeno climático.

La preocupación también se extiende al norte del país. De acuerdo con el informe, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) identificó 101 de 135 infraestructuras de agua potable en situación de riesgo. Las lluvias podrían elevar la turbidez de las fuentes de abastecimiento y provocar interrupciones temporales mientras se protege la infraestructura de las plantas de tratamiento. Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la zona de Chimbote figuran entre las áreas que requieren especial atención ante posibles emergencias.

FAMILIAS EN ALERTA

Los antecedentes de las inundaciones de 2017 mantienen en alerta a las familias que sufrieron prolongados cortes del servicio y tuvieron que recurrir a cisternas para conseguir agua. Frente a este escenario, especialistas y ciudadanos reclaman medidas preventivas para reducir los riesgos y garantizar el suministro. La limpieza de los cauces, la protección de las plantas de tratamiento y la preparación de fuentes alternativas serán fundamentales para afrontar las lluvias. Aunque un desabastecimiento generalizado no está confirmado, la posibilidad de interrupciones temporales refuerza la necesidad de anticiparse a una eventual emergencia.