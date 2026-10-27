Extraña desaparición de gemela al nacer: ¿Qué pasó en el Hospital Carrión?

La desaparición de una recién nacida en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao, es materia de investigación luego de que María Elena Siccha, de 40 años, diera a luz por cesárea y recibiera únicamente a una de sus dos hijas. Según el reportaje, la madre contaba con documentos de clínicas privadas y del centro de salud Néstor Gambetta que confirmaban el embarazo gemelar. Incluso, un informe médico del 29 de septiembre consignaba la presencia de dos bebés, cuyos pesos también estaban registrados.

La intervención quirúrgica se realizó el 21 de octubre, aproximadamente a las 7:30 de la noche. De acuerdo con los testimonios recogidos, la llegada de dos niñas era conocida por el personal que atendió a la madre, quien incluso había preparado dos mudas de ropa. Sin embargo, desde el hospital se habría sostenido inicialmente que solo nació una bebé. Ante esta contradicción, las autoridades buscan verificar la historia clínica, el reporte de la operación y la identidad del ginecólogo, la obstetra y los demás trabajadores que participaron en el procedimiento.

La Dirección de Unidad de Atención y Protección del Ministerio de la Mujer informó que la Fiscalía conduce las diligencias preliminares y que el caso ha sido tipificado como presunto delito de secuestro. Las investigaciones también contemplan la revisión de las cámaras de seguridad, aunque representantes consultados señalaron que no existen dispositivos en todos los ambientes del establecimiento. De comprobarse posibles incumplimientos, podrían determinarse responsabilidades administrativas y remitirse los antecedentes correspondientes a las instancias profesionales competentes.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

Mientras continúan las diligencias para establecer qué ocurrió con la recién nacida, María Elena Siccha permanece en un hogar de refugio temporal, bajo el acompañamiento psicológico y la asistencia del Ministerio de la Mujer. La familia exige conocer el paradero de la pequeña y esclarecer las circunstancias en las que desapareció. Hasta el momento, la información difundida no confirma dónde se encuentra la bebé ni quiénes serían los responsables, por lo que las autoridades deberán determinar los hechos a partir de las pruebas y testimonios recopilados.