Caso Lizeth Marzano: Marisel Linares pide archivar investigación en su contra

El caso de Lizeth Marzano volvió a la agenda pública luego de que la defensa de la periodista Marisel Linares solicitara que se archive la investigación seguida en su contra por el presunto delito de encubrimiento. En una entrevista con el programa Esta Noche de Milagros Leiva, su abogado, Elio Riera, explicó que el pedido responde a una estrategia jurídica y no constituye una evaluación sobre la responsabilidad de su patrocinada en los hechos relacionados con el accidente que causó la muerte de la deportista. Según indicó, considera que la imputación fiscal presenta deficiencias que deben ser examinadas por las autoridades judiciales.

Riera sostuvo que el Ministerio Público no habría desarrollado adecuadamente los elementos que, a su criterio, permitirían configurar el delito de encubrimiento. Explicó que la defensa cuestiona la imputación y considera que el supuesto acto de ocultamiento no está descrito de manera suficiente. Ante los cuestionamientos por el comunicado que Linares difundió tras el accidente y las circunstancias relacionadas con la posterior entrega de Adrián Villar a las autoridades, el abogado señaló que esos aspectos corresponden a la valoración de los elementos probatorios en las etapas procesales pertinentes. Añadió que será el juez quien determine si corresponde corregir la imputación, modificarla o disponer el archivo de ese extremo de la investigación.

Durante la conversación, la conductora cuestionó la solicitud de la defensa al considerar que podría impedir que Linares llegue a juicio. Riera respondió que su labor consiste en defender los derechos de su patrocinada dentro del marco legal y reiteró que, desde su interpretación jurídica, la imputación no se ajustaría al tipo penal de encubrimiento. También evitó brindar detalles sobre determinados elementos que, según afirmó, forman parte de la carpeta fiscal y están sujetos a la estrategia de defensa. La decisión sobre el pedido deberá ser adoptada por las autoridades competentes, sin que la solicitud implique por sí misma una declaración de inocencia o responsabilidad.

SOBRE CASO DE GEMELA DESAPARECIDA

En la misma entrevista, Riera se pronunció sobre la desaparición de una de las gemelas que María Elena Siccha dio a luz en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao. El abogado consideró que los documentos médicos que acreditarían el embarazo gemelar constituyen elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido y cuestionó la falta de acciones inmediatas. Asimismo, señaló que deben identificarse y citarse los integrantes del personal médico que tuvieron contacto con la madre durante la atención del parto. El caso es investigado por las autoridades, mientras la familia continúa esperando respuestas sobre el paradero de la recién nacida.