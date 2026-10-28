Hijo de Leslie Stewart queda en libertad tras atropellar a mujer de 82 años

Una adulta mayor de 82 años, identificada como Agustina y conocida por sus vecinos como “Chelita”, resultó gravemente herida tras ser atropellada en la avenida Los Próceres, en el Rímac. Según el informe, el vehículo era conducido por Malek Rifai Stewart, de 24 años, hijo de la actriz Leslie Stewart. El joven fue trasladado a la comisaría y posteriormente quedó en libertad, mientras la familia de la víctima pide a las autoridades que se haga justicia.

La víctima fue trasladada a la clínica Cayetano Heredia, donde recibió atención médica por un coágulo en la cabeza y una fractura en la zona pélvica. Su sobrina, Caterina Jiménez, manifestó la preocupación de la familia por su evolución y las posibles secuelas que podría afrontar. Además, indicó que una intervención quirúrgica de cadera tendría un costo aproximado de 45 mil soles, sin contar los gastos adicionales que demandaría su recuperación.

Los familiares también expresaron su preocupación por la continuidad de la atención médica y la posibilidad de que la paciente recibiera el alta, pese a su delicado estado de salud. Según su testimonio, el SOAT se encontraba activado, pero temían que la cobertura resultara insuficiente para afrontar todos los gastos. Asimismo, denunciaron que uno de los familiares tuvo que firmar un pagaré para garantizar la atención de la adulta mayor.

FAMILIA SOLICITA AYUDA

Los familiares hicieron un llamado a Leslie Stewart y a su entorno para que se comuniquen con ellos y conozcan la situación de la víctima. El hijo de Agustina pidió que algún representante de la familia del joven se acercara para brindar apoyo en este difícil momento. Hasta el cierre del informe, los parientes aseguraron que no habían recibido la visita de Malek Rifai ni de sus familiares, mientras aguardaban información sobre la evolución médica de la adulta mayor.