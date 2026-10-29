Caso Lizeth Marzano: Marisel Linares busca ser excluida del proceso

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano, la joven campeona de buceo que fue atropellada el 17 de febrero en el distrito de San Isidro, continúa generando controversia. Marisel Linares busca ser excluida del proceso por el presunto delito de encubrimiento, una solicitud que ha sido cuestionada por Gino Marzano, hermano de la víctima, quien sostuvo que la periodista conocía desde el primer momento quién conducía el vehículo involucrado en el fatal accidente.

En entrevista con el programa Esta Noche de Milagros Leiva, Gino Marzano afirmó que la reunión registrada en un parque de San Isidro horas después del atropello a la deportista habría tenido como finalidad coordinar acciones para proteger a Adrián Villar. Asimismo, cuestionó que Linares pretenda apartarse del proceso de investigación. La audiencia en la que se evaluaría el pedido de exclusión fue reprogramada para el próximo 9 de noviembre, a las 3:30 de la tarde.

Por su parte, Adrián Villar declaró que el día del accidente se encontraba tomando Bactrim por una infección estomacal y que el medicamento habría alterado su estado de conciencia. Según su versión, perdió la claridad de lo ocurrido y recuerda únicamente los impactos. Sin embargo, Gino Marzano rechazó esta explicación y cuestionó que Villar pudiera realizar diversas actividades después del atropello. El abogado de la familia, Julio César Mendoza, también puso en duda la nueva versión.

VENCERÁ PRISIÓN PREVENTIVA

Otro punto de preocupación para la familia es que la prisión preventiva de Adrián Villar vence el 25 de noviembre. La defensa del investigado presentó un requerimiento para solicitar el cese de esta medida, argumentando que su declaración modifica la evaluación de los hechos. Ante este escenario, Gino Marzano pidió a la jueza Liliana Chávez Berríos que valore las pruebas y rechace el pedido de exclusión de Linares. El hermano de la víctima aseguró que continuará buscando justicia.