Lluvias intensas golpean Lima y Tumbes: hay viviendas afectadas y pueblos aislados

Las lluvias intensas vienen golpeando distintos sectores de Lima, dejando calles inundadas, viviendas afectadas y dificultades para el tránsito. En Villa María del Triunfo (VMT), el bypass quedó cubierto de agua y varios sectores registran aniegos.

En algunas zonas de Lima Sur, vecinos tuvieron que retirar el agua de sus viviendas con baldes y enfrentar filtraciones, barro y piedras desprendidas de los cerros. “Ha llovido toda la noche y se está metiendo por todos los agujeros”, relató una de las personas afectadas.

Otros residentes también reportaron daños en techos, colchones y muebles, mientras improvisaron canaletas con botellas de plástico y materiales rústicos para evitar que el agua continúe ingresando a sus viviendas.

El SENAMHI emitió avisos de corto plazo por lluvias persistentes que afectan principalmente a Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos. En Lima se registró un acumulado de 6,3 milímetros de lluvia, mientras especialistas explicaron que las características del terreno y el deficiente drenaje favorecen la acumulación de agua.

NORTE DEL PERÚ EN EMERGENCIA

Sin embrago, la capital no es la única ciudad que viene afrontando fuertes precipitaciones, el interior del país también sufre los embates de la naturaleza. Una de las regiones más afectadas por las fuertes lluvias es Tumbes. Hoy miércoles una fuerte tormenta provocó daños en viviendas y activó varias quebradas, mientras las autoridades evalúan medidas para atender a las zonas más afectadas.

Hasta el momento se han reportado la activación de cinco quebradas dejando alrededor de 14 pueblos aislados, sin comunicación y con dificultades para acceder a alimentos y medicinas. El alcalde pidió a las autoridades la instalación de un puente aéreo para poder salvaguardar la vida de esas personas.

Las autoridades y la población permanecen atentos ante el pronóstico de lluvias más intensas. Mientras tanto, los vecinos de las zonas afectadas continúan enfrentando las consecuencias de las precipitaciones, con viviendas dañadas, calles convertidas en ríos de lodo y dificultades para desplazarse.