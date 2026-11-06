A nueve años del terrible huaico: ¿Cómo es la vida de Evangelina Chamorro?

Nueve años después de sobrevivir al devastador huaico que azotó Punta Hermosa el 15 de marzo de 2017, Evangelina Chamorro regresó al lugar donde fue arrastrada por una avalancha de lodo, piedras y escombros. La mujer recordó los momentos de angustia que vivió cuando quedó atrapada junto a su esposo y fue separada de él por la fuerza del agua. Durante aquellos instantes, permaneció consciente y aseguró que pensó en sus hijas, mientras luchaba por sobrevivir. El desastre le dejó cicatrices físicas y secuelas emocionales que todavía la acompañan.

Actualmente, Evangelina vive en Pachacámac, donde ha comenzado una nueva etapa junto a sus cuatro hijos. Se dedica a la crianza de patos y encontró en un árbol que sembró después de la tragedia un símbolo de esperanza y recuperación. Sin embargo, manifestó su preocupación por las condiciones de la zona donde ocurrió el huaico, pues todavía existen viviendas cercanas al cauce y sectores que permanecen llenos de piedras y basura. La sobreviviente espera que se ejecuten obras que eviten que otras familias atraviesen una situación similar.

Por otro lado, vecinos de Villa María del Triunfo denunciaron nuevas inundaciones en la calle Pachacútec, cerca del terminal pesquero, luego de las intensas precipitaciones. Entre los afectados se encuentra Angélica, propietaria de una cevichería que perdió sus insumos y herramientas de trabajo debido al ingreso de aguas residuales. Los residentes señalaron que permanecieron desde las tres de la mañana retirando el agua de sus viviendas y negocios, pero cuestionaron que Sedapal llegara varias horas después, cuando el equipo periodístico ya se encontraba en la zona.

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL LUGAR?

La reportera también advirtió que el colapso de los desagües convirtió las calles y viviendas en focos infecciosos, debido a la presencia de aguas contaminadas y los fuertes olores. Según el reporte, Sedapal desplegó un camión de succión y apenas tres trabajadores para atender la emergencia, mientras algunos representantes de la entidad evitaron declarar ante las cámaras. Los vecinos recordaron que una situación similar ocurrió apenas tres meses antes y exigieron soluciones definitivas para evitar nuevas inundaciones.