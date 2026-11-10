Humberto Abanto critica al JNE por decisión que deja a López Aliaga sin alcaldía

EL abogado penalista Humberto Abanto abordó el tema de Rafael López Aliaga y la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de impedir que asuma la Alcaldía de Lima tras haber postulado como primer regidor. Abanto cuestionó que este criterio se haya establecido después de las elecciones y sostuvo que el caso plantea un debate sobre el Estado de derecho.

“Yo creo que este es uno de los debates más importantes que se van a dar en el país a propósito de qué cosa significa un Estado de derecho. Y un Estado de derecho supone que todos estamos debajo de la ley, nadie está por encima de la ley”, afirmó.

Abanto sostuvo que el JNE tuvo varias oportunidades para pronunciarse antes de las elecciones, especialmente porque López Aliaga participó en la campaña y en el debate como candidato a primer regidor. “Yo no puedo obtener por medios indirectos lo que me está prohibido directamente”, señaló.

Además, cuestionó la posibilidad de considerar a López Aliaga como sucesor de Luis Rubio, debido a que este último nunca llegó a ejercer la Alcaldía de Lima. “La sucesión requiere que alguien haya sido proclamado y asumido el cargo y vacado de este, sea por renuncia, muerte, incapacidad moral, etc. Este no es el caso. Señor Rubio no llegó a ser alcalde de Lima. Entonces, no puede haber una sucesión en la alcaldía de un alcalde que jamás fue alcalde”, explicó.

El abogado también rechazó el argumento de que la decisión afectaría el derecho de López Aliaga a ser elegido y recordó que la reelección no constituye un derecho fundamental. “El derecho a ser elegido otorga un mínimo, a ser elegido una vez. La reelección es una condición del sistema político disponible por el constituyente. No es parte de un derecho fundamental. No hay un derecho fundamental a la reelección”, sostuvo.

¿LÓPEZ ALIAGA AÚN TIENE CHANCES?

Finalmente, abanto señaló que López Aliaga todavía podría presentar un recurso de amparo para cuestionar la decisión, aunque advirtió que el escenario es complejo. “Lo que se hace tarde se hace mal y esto se ha hecho tarde”, concluyó.