Diputados de Buen Gobierno contrataron en sus despachos a aportantes de sus campañas

Dos diputados del partido Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, se encuentran bajo la lupa luego de que personas que aparecen como aportantes de sus campañas también fueran contratadas para trabajar en sus despachos congresales. Se trata de las diputadas Milagros Santana y el diputado Segundo Castrejón.

En total, son tres personas que figuran en los registros de financiamiento de campaña y que posteriormente aparecen en la planilla del Congreso. En el caso de Milagros Santana, Luis Alberto Burtel Aguirre figura como aportante por 500 soles y actualmente ocupa el cargo de asesor principal de su despacho, con un sueldo de 14,700 soles.

Mientras tanto, el diputado Segundo Castrejón tiene en su despacho a dos personas que también realizaron aportes de 200 soles cada una durante su campaña. Se trata de María Rosario Álvarez Rebollar, quien se desempeña como auxiliar y percibe 4,205 soles, y José Ademar Coronado Rentería, quien ocupa el cargo de coordinador y recibe 3,641 soles.

CONTRATACIONES GENERAN CUESTIONAMIENTOS EN EL CONGRESO

Las contrataciones han generado cuestionamientos dentro del Congreso, entre ellos los del senador Jorge Gavidia, quien fue consultado sobre la posibilidad de que los aportes de campaña estén relacionados con posteriores contrataciones en los despachos parlamentarios. Gavidia aseguró que, de confirmarse esa relación, se trataría de una situación cuestionable. “Sí, es un error gravísimo, ¿no? Este, pero es un pago de favores”, sostuvo en entrevista con Milagros Liva en “Esta Noche”.

El senador también afirmó que en su propio caso no contrató a personas que hayan aportado a su campaña. “Yo he declarado incluso que para mi campaña nadie aportó porque incluso hice una campaña totalmente... nadie le dio ni 200 soles”, señaló. Gavidia agregó que le preocupa que situaciones como estas terminen afectando la imagen del partido y cuestionó la falta de orientación en las contrataciones realizadas por algunos de sus colegas.