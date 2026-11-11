Organizador de la visita del papa León XIV considera que Keiko Fujimori debe despedir al Sumo Pontífice

La llegada del papa León XIV al Perú genera expectativa no solo por su encuentro con los fieles, sino también por el mensaje que trae después de años de vínculo con nuestro país. En este contexto, el padre Arturo Alcos Pacheco, miembro del comité organizador de la visita del papa León XIV, destacó la alegría que genera su llegada al Perú y consideró que el vínculo del pontífice con nuestro país ha marcado su formación como sacerdote y ahora como líder de la Iglesia Católica.

“El Papa primero reconoce que los años que ha trabajado en el Perú, son casi 20 años, han marcado su vida. Diríamos que lo ha preparado no solamente para ser un buen pastor local, que ha sido buen obispo en Chiclayo, sino también un pastor universal”, sostuvo.

Alcos Pacheco también resaltó que León XIV conoce de cerca las problemáticas del Perú y de otros países debido a su experiencia como superior general de los agustinos. En ese sentido, destacó algunos de los mensajes que el pontífice ha transmitido durante su recorrido por Sudamérica.

“Ha dicho que el poder es un servicio. Lo mismo en Argentina. Esta frase que a mí me impactó mucho, que la economía tiene que estar al servicio del hombre”, señaló. Para el sacerdote, estas expresiones forman parte del mensaje de la Iglesia y buscan generar una reflexión sobre la sociedad. “Son frases que interpelan, cuestionan, obviamente a muchos no les va a gustar, pero es la verdad que el Papa predica”, afirmó.

El sacerdote también se refirió al encuentro del papa con representantes de la sociedad civil en la Plaza de Armas de Lima y destacó la participación de integrantes de ollas comunes y comedores populares. Explicó que, desde su parroquia, participarán 90 mujeres en esta actividad y resaltó el papel que tuvo la Iglesia Católica durante la pandemia. “La Iglesia tenía un rol protagónico en la pandemia con estos grupos. Prácticamente hemos sido el sostén de estas ollas comunes y de los comedores populares que hasta ahora hacemos”, explicó.

PADRE ARTURO RESPALDA LLAMADO A LA RECONCILIACIÓN

Consultado sobre la decisión de la presidenta Keiko Fujimori de invitar a los expresidentes al encuentro con el papa, Alcos Pacheco consideró que se trata de una oportunidad para promover la reconciliación. “Yo creo que todos merecemos una oportunidad. De hecho, la visita del Papa siempre nos va a interpelar, nos va a animar, nos va a motivar, nos va a ayudar a reconocer que nos hemos equivocado”, sostuvo. Además, afirmó que el mensaje del pontífice está dirigido a todos, independientemente de sus errores. “El Papa viene no solamente para los buenos, para los justos. Creo que el Papa viene para todos”, agregó.

Finalmente, el padre Arturo consideró que la presidenta debería permanecer en el Perú para despedir al papa León XIV, tal como estuvo presente durante su llegada. “Creo que debió quedarse, así como le dio la bienvenida. Fue un recibimiento apoteósico”, afirmó, tras conocer que Keiko Fujimori viajará a Asia. Para el sacerdote, la despedida también será un momento importante y la presidenta debería participar porque “representa a los peruanos” durante la visita del Santo Padre.