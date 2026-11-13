Caso Lizeth Marzano: ¿Archivarán investigación contra Marisel Linares?

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la investigación contra Marisel Linares, en el marco del caso de Lizeth Marzano, la joven que falleció tras ser atropellada por un vehículo conducido por Adrián Villar. Inicialmente, el Ministerio Público sostuvo que Linares habría tenido conocimiento de que su automóvil estuvo involucrado en el accidente y que, pese a ello, comunicó posteriormente que la unidad se encontraba en poder de una tercera persona.

Durante una entrevista en el programa de Milagros Leiva, el abogado defensor de Linares, el doctor Riera, explicó que la Fiscalía determinó que existía un vínculo de estrecha afinidad entre su patrocinada y Villar, debido a que ella es pareja del padre del joven y lo conoce desde hace aproximadamente siete años. Según el letrado, esta relación cercana permitiría aplicar la exención de responsabilidad penal contemplada en la normativa para determinados casos de encubrimiento.

El abogado sostuvo que Linares informó al Ministerio Público, el 18 de febrero, sobre el vínculo que mantenía con Villar y su condición de copropietaria del vehículo. Añadió que las declaraciones testimoniales y otras diligencias permitieron respaldar la versión de la defensa. No obstante, precisó que el pedido fiscal deberá ser evaluado por el Juzgado de Investigación Preparatoria, que escuchará los argumentos de las partes y decidirá si corresponde aprobar el sobreseimiento.

EN MANOS DEL PODER JUDICIAL

Asimismo, el abogado Elio Riera indicó que el pedido fiscal contra Linares es distinto al planteado en el caso de Adrián Villar, cuya situación legal seguirá su propio curso. La investigación contra la periodista Marisel Linares todavía no está definitivamente archivada, pues la solicitud deberá ser evaluada por el Poder Judicial y podría ser cuestionada por la parte agraviada mediante los mecanismos legales correspondientes.