Misa del Papa León XIV en Las Palmas: todo lo que debes saber sobre el ingreso, requisitos y cómo será

La visita del papa León XIV al Perú ha movilizado a diversas instituciones, voluntarios y miembros de la Iglesia para hacer posible cada una de las actividades programadas. Detrás de esta histórica jornada existe un amplio trabajo de coordinación que continúa hasta el último momento, especialmente ante la multitudinaria misa que el Santo Padre celebrará en la Base Aérea Las Palmas.

El padre Juan Bytton, secretario general de la visita papal a Lima, destacó el trabajo conjunto que permitió organizar las actividades del papa León XIV en el Perú. Señaló que la visita involucra al Gobierno, la Cancillería, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, empresas privadas, voluntarios, la Iglesia y distintas instituciones. “Cuando nos unimos salen las cosas adelante”, sostuvo al resaltar el esfuerzo realizado durante los preparativos.

Bytton también se refirió a la respuesta de los fieles durante las actividades del pontífice y consideró que las imágenes registradas en Lima y Chiclayo reflejan una expresión de fe y unidad. Para el sacerdote, la visita de León XIV representa además un momento especial por el vínculo que el Santo Padre mantiene con el Perú. “Es un peruano más”, señaló al destacar la acogida que recibió el pontífice durante su recorrido por el país.

El secretario general destacó además el mensaje de León XIV sobre la unidad, el servicio y la convivencia en medio de una sociedad marcada por las divisiones. Según Bytton, el pontífice plantea que la autoridad no debe imponerse, sino estar al servicio de los demás, y resaltó su llamado a valorar la diversidad. “La diversidad es la realidad y por eso es una bendición”, explicó al comentar uno de los mensajes transmitidos por el Santo Padre durante su visita.

PADRE JUAN BYTTON EXPLICA LOS DETALLES PARA LA MISA EN LAS PALMAS

De cara a la misa que León XIV celebrará en la Base Aérea Las Palmas, Bytton explicó que la plataforma Ticketmaster continúa habilitada para obtener entradas gratuitas. Precisó que cada cuenta puede generar hasta ocho entradas, todas nominativas y vinculadas al DNI. También recordó que quienes acudan deberán portar su documento de identidad y que se trabaja en alternativas para las personas que lleguen sin entrada, siempre respetando el aforo y las disposiciones de seguridad.

El sacerdote detalló que las personas tendrán diferentes horarios de ingreso y que las puertas permanecerán temporalmente cerradas durante la llegada del Papa por razones de seguridad. Asimismo, recomendó acudir con lo necesario para una jornada prolongada, como agua en envases de plástico, alimentos y elementos para protegerse del sol. También informó sobre la instalación de 2,600 baños químicos y puntos de hidratación distribuidos en la Base Aérea Las Palmas.

Finalmente, Bytton destacó el trabajo de las aproximadamente 300 personas distribuidas en nueve subcomisiones, además de los voluntarios y las distintas instituciones involucradas en la organización. Consideró que el esfuerzo conjunto representa una oportunidad para mostrar la capacidad de los peruanos de trabajar por un objetivo común. “Cuando todos tenemos un mismo objetivo, lo logramos”, afirmó al resumir el espíritu con el que se ha preparado la visita papal.