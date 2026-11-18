La responsabilidad de transportar al papa León XIV estuvo en manos de los comandantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Javier Rojas y Gino Burgos, quienes fueron designados para realizar el vuelo del 14 de noviembre Santa Cruz, en Cajamarca. Ambos pilotos, con cerca de 30 años de experiencia, fueron seleccionados por ser los más antiguos del sistema M17 y contar con todas las calificaciones requeridas. “La primera sensación fue de emoción”, recordó Burgos al contar qué sintieron cuando recibieron la noticia.

Los pilotos explicaron que la preparación comenzó varias semanas antes y que realizaron aproximadamente cuatro vuelos de reconocimiento para conocer la ruta y las condiciones previstas para el día del traslado. Rojas señaló que estos vuelos se realizaron dentro de los horarios programados para el 14 de noviembre. La preparación fue clave para garantizar que el recorrido se desarrollara de manera segura y sin inconvenientes.

ASÍ FUE EL VUELO DEL PAPA LEÓN XIV

Durante el trayecto, el Santo Padre incluso conversó con los pilotos sobre los instrumentos del helicóptero y reconoció algunos de los lugares y pueblos que observaba durante el recorrido. “Nos iba comentando los nombres y los pueblos que él conocía o que había conocido cuando sobrevolaban”, contó Burgos. Los pilotos también revelaron que, pese a la enorme responsabilidad que tenían, León XIV terminó transmitiéndoles tranquilidad durante el vuelo.

El recorrido se realizó a aproximadamente 2 mil metros de altura y, según los pilotos, las condiciones meteorológicas fueron favorables pese a que normalmente no suelen ser buenas durante esa época del año. “La verdad creo que él nos dio más tranquilidad a nosotros que nosotros”, comentó uno de los comandantes entre risas al recordar el momento del despegue y el aterrizaje.

Finalmente, Javier Rojas y Gino Burgos contaron la emoción que provocó en sus familias ver las imágenes del vuelo y el momento en que el Papa estuvo en la cabina. Las fotografías y videos del Santo Padre durante el traslado rápidamente se hicieron virales y mostraron una faceta distinta de León XIV durante su recorrido a Santa Cruz.