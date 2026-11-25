El ministro de Salud, Luis Dyer, respondió a los cuestionamientos surgidos por la participación de su hijo, Allan Dyer Quiñones, de 22 años, en diversas reuniones con altos funcionarios del Ejecutivo. El joven aparece en actividades vinculadas a distintos ministerios e incluso en una fotografía junto a la presidenta de la República. Dyer confirmó que su hijo participa en estas reuniones y explicó que actualmente trabaja para la Corporación Andina de Fomento (CAF), entidad que desarrolla proyectos relacionados con el Estado.

Frente a las dudas sobre su preparación, el ministro aseguró que Allan Dyer cuenta con formación profesional y que se graduó en Babson College, una institución especializada en negocios. También negó que su hijo sea funcionario público y sostuvo que su participación en las reuniones responde a su trabajo dentro de un equipo de la CAF. “Él no es funcionario público”, afirmó Dyer en “Esta Noche”, quien agregó que su hijo tiene un contrato remunerado y que reporta a sus propios superiores dentro de la organización.

EL MINISTRO NIEGA INFLUENCIA EN LAS REUNIONES

Al ser consultado del por qué un joven de 22 años participa en reuniones con ministros y funcionarios de alto nivel, considerando además que es hijo del titular de Salud. Dyer respondió que Allan no acude solo y que forma parte de un grupo de trabajo liderado por otros profesionales. “Él no toma ninguna decisión”, sostuvo el ministro, al explicar que el equipo trabaja en un proyecto relacionado con una unidad de cumplimiento y recopilación de información para generar indicadores de gestión.

Dyer también aseguró que la incorporación de su hijo a la CAF se produjo luego de un proceso de selección y negó que haya utilizado su posición para facilitar su ingreso. “La CAF lo reclutó”, afirmó. Según su versión, Allan ya había tenido participación durante la campaña electoral en labores vinculadas con sistemas y estrategia, experiencia que posteriormente habría llamado la atención de instituciones y empresas. El ministro insistió en que toda la información sobre las actividades de su hijo ha sido pública y que no existió una incorporación oculta dentro del Ejecutivo.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, también se le planteó si la presencia de su hijo en reuniones de alto nivel podía generar cuestionamientos por un eventual tráfico de influencias. Dyer rechazó esa posibilidad y sostuvo que tanto él como su hijo han actuado bajo principios de transparencia. “Jamás ha ocultado absolutamente nada. Jamás. Es pública la información”, afirmó. También señaló que Allan es un adulto de 22 años que toma sus propias decisiones profesionales y que, mientras trabaja para la CAF, cuenta con superiores a quienes debe reportar sus avances.

Finalmente, Dyer defendió la preparación profesional de su hijo y sostuvo que su participación en el proyecto no implica que tenga capacidad para tomar decisiones dentro del Gobierno. “Las decisiones las toma la presidenta, el premier y los ministros”, afirmó, al explicar que la unidad en la que participa su hijo se limita a trabajar con información e indicadores. El ministro reconoció, sin embargo, que por tratarse de su hijo y existir una relación directa con su cargo público pueden surgir cuestionamientos, pero insistió en que su contratación por la CAF y sus actividades dentro del proyecto se realizaron de manera transparente.