El lujo sobre ruedas vuelve a poner bajo la lupa a los integrantes del Congreso de la República. Un recorrido por el estacionamiento del Parlamento permitió identificar vehículos de alta gama utilizados por senadores, diputados y trabajadores de despachos congresales. Algunos de estos automóviles alcanzan valores que contrastan con el discurso de austeridad que suele acompañar el ejercicio de la función pública.

Entre los vehículos identificados aparece un Mercedes-Maybach perteneciente al senador de Fuerza Popular Elard Melgar, cuyo valor, según el informe, bordearía los 900 mil soles, convirtiéndose en uno de los vehículos más costosos encontrados en el Congreso. Consultado sobre el precio y la forma en que adquirió la unidad, el parlamentario evitó brindar detalles y señaló que se trata de asuntos privados. “Trabaja, Trabaja”, respondió al ser cuestionado sobre cómo podía financiar un vehículo de ese valor.

Otro de los parlamentarios consultados fue el senador de Fuerza Popular Carlos Mesía, quien se moviliza en un BMW valorizado, según sus declaraciones, en aproximadamente 112 mil soles. Al preguntarle si este tipo de gastos representaba un contraste frente a la situación económica de muchos peruanos, respondió: “Es mi trabajo”. El analista político Juan Paredes, cuestionó estos signos exteriores de riqueza y sostuvo que quienes reciben un mandato para servir a la sociedad deberían hacerlo con austeridad.

VEHÍCULOS DE LUJO TAMBIÉN ENTRE TRABAJADORES DEL CONGRESO

El recorrido también encontró al diputado Carlos Domínguez, quien fue visto utilizando un Mercedes-Benz después de haber sido identificado anteriormente con una camioneta Ford Raptor. El parlamentario explicó que mantiene ambos vehículos desde hace varios años y consideró que se trata de una decisión personal. “Es cuestión de cada persona”, respondió ante la consulta sobre la necesidad de tener más de un vehículo.

Pero los vehículos de alta gama no están únicamente en manos de parlamentarios. El informe de “Esta Noche” identificó a Chamberlein Morin, de 34 años, trabajador del despacho del senador Edgar Mancha, de Renovación Popular, quien utiliza una camioneta valorizada, según el reporte, en alrededor de 42 mil soles. Mori tiene un sueldo superior a los 10 mil soles y, al ser consultado sobre cómo consiguió el vehículo, respondió: “Estudiar y trabajar nada más”.

Los casos expuestos vuelven a abrir el debate sobre la austeridad y la imagen que proyectan quienes trabajan en el Parlamento, especialmente cuando sus vehículos particulares contrastan con la realidad económica de gran parte de la población.