La familia de Susy Díaz y Flor Polo vuelve a estar en el centro de una grave denuncia por amenazas y extorsión. Según lo expuesto en el programa, los mensajes enviados recientemente contienen amenazas directas contra Flor y su entorno familiar. Uno de los mensajes advertía: “Así salgas a la prensa, igual vamos a salir a matar a tu hija”, mientras los responsables exigirían el pago de medio millón de soles y habrían dado un plazo de 24 horas para cumplir con sus exigencias.

Flor Polo contó a "Esta Noche" que recibió los mensajes mientras su madre se encontraba enlazada en vivo con otro programa de televisión. La joven aseguró que la situación le resulta extremadamente dolorosa, pero afirmó que no piensa guardar silencio. “Yo soy fuerte, soy valiente y no les tengo miedo y yo voy a ir hasta el último para saber quién es y que caiga el que tenga que caer”, sostuvo. También reveló que su familia ya había sido víctima de amenazas anteriormente y que en abril se produjo otro episodio de extorsión que no hicieron público.

La hija de Susy Díaz pidió a las autoridades que investiguen a los responsables y brinden protección a su familia. “Esta vez yo no me voy a callar ni mucho menos mi madre”, afirmó Flor, quien señaló que las amenazas también están afectando su actividad laboral y la de su madre. Según relató, Susy Díaz decidió salir del país debido a la situación y al temor generado por los constantes mensajes intimidatorios.

FAMILIA PIDE GARANTÍAS Y PROTECCIÓN POLICIAL

El abogado Israel Castillo, quien acompaña legalmente a Flor Polo, informó que ya se presentó la denuncia correspondiente y que se solicitarán garantías personales para Flor, sus hijos y su madre. “Estamos solicitando que se activen los protocolos del Ministerio del Interior para que la proteja a ella y a sus hijos”, señaló el abogado, quien explicó que también se acudió a la unidad especializada en delitos informáticos para contribuir con la identificación de los responsables.

Castillo remarcó que el caso debe ser tratado como una investigación criminal y no únicamente como un episodio relacionado con personajes del espectáculo. “Estamos hablando de una excongresista que está siendo amenazada por un grupo de delincuentes”, sostuvo el abogado, quien pidió que se activen los protocolos de seguridad y se realicen las investigaciones necesarias para determinar quiénes están detrás de las amenazas.

Flor Polo, por su parte, insistió en que continuará denunciando públicamente cualquier nuevo mensaje que reciba y pidió que las autoridades actúen antes de que ocurra una tragedia. “Yo estoy dejando en constancia todas las amenazas que están pasando”, afirmó. La familia espera ahora que la investigación permita identificar a los responsables y determinar el origen de las amenazas que, según su denuncia, se han repetido durante el último año.