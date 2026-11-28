La incertidumbre y la angustia golpean a decenas de familias peruanas que no saben qué ocurrió con sus seres queridos que viajaron a Rusia tras recibir supuestas ofertas de trabajo. Madres, esposas y familiares denuncian que muchos jóvenes fueron contactados por internet con la promesa de acceder a empleos bien remunerados, pero que, una vez en territorio ruso, terminaron incorporados al ejército y enviados a zonas vinculadas al conflicto con Ucrania.

Uno de los casos es el de Andrés Vigo, de 31 años, quien viajó a Rusia con la expectativa de trabajar como cocinero. Su madre, Norma Paredes, contó que su hijo partió el 27 de enero y que inicialmente le aseguró que su vida cambiaría. Sin embargo, después de llegar al país, comenzó a recibir entrenamiento militar. La última comunicación que tuvo con él fue el 9 de abril, cuando le contó que estaba siendo preparado para acudir al campo de batalla. Desde entonces, no sabe dónde se encuentra ni qué ocurrió con él.

El drama también alcanza a la familia de Jorge Cabezudo, de 24 años, quien en Perú estudiaba comunicaciones y viajó con la promesa de trabajar como vigilante de un recinto militar. Según su madre, después de algunas semanas recibió un video en el que aparecía dentro de una trinchera. La última vez que habló con él fue el 22 de abril. El joven le había advertido que sería enviado a primera línea y que, si pasaban 20 días sin comunicación, debía entender que algo había ocurrido: que había muerto.

Otro caso es el de Javier Ortiz Velarde, de 52 años, un taxista que viajó a Rusia con la expectativa de mejorar su situación económica. Su esposa, Shuley Ramos, perdió comunicación con él el 12 de mayo. Al igual que otros compatriotas, después de llegar al país y firmar un contrato habría recibido entrenamiento militar y posteriormente habría sido enviado a zonas de combate.

CLAMAN POR AYUDA AL GOBIERNO

Según el informe de “Esta Noche”, 459 peruanos habrían ingresado al ejército ruso y alrededor de 300 permanecerían desaparecidos. Las familias aseguran que son muy pocos los que mantienen comunicación con sus seres queridos y que viven con la incertidumbre de no saber si están vivos, heridos o muertos. Además, se informó que el próximo 2 de diciembre llegarían ocho urnas al Perú, aunque las familias todavía desconocerían la identidad de las personas cuyos restos serían repatriados.

Las madres también denuncian que los jóvenes fueron captados a través de ofertas laborales difundidas por internet. En el caso de Andrés Vigo, la propuesta estaba relacionada con un trabajo como cocinero. Según su madre, le ofrecieron un bono de 25 mil dólares y un sueldo mensual de 2,500 dólares. Sin embargo, una vez que los jóvenes llegaban a Rusia y firmaban contratos, la situación habría cambiado y terminaban recibiendo entrenamiento con armas.

Ante esta situación, la Cancillería peruana informó que 58 compatriotas han recibido asistencia y protección de la Embajada, mientras que a tres peruanos se les brindó apoyo para regresar al país, incluyendo pasaportes de emergencia, alimentación, alojamiento y pasajes aéreos. El Ministerio de Relaciones Exteriores también mantiene acciones de asistencia para los ciudadanos que se encuentran en territorio ruso.

Para las familias, sin embargo, la ayuda todavía resulta insuficiente frente a la magnitud de la incertidumbre. Norma Paredes pidió a la presidenta Keiko Fujimori que ayude a encontrar a su hijo y aseguró que está dispuesta a viajar a Rusia para buscarlo. “Que nos ayude a encontrar dónde están nuestros hijos”, fue su pedido. Las madres llevan meses reclamando información y exigen que el Estado peruano intensifique sus esfuerzos para ubicar a los desaparecidos y, cuando sea posible, facilitar su retorno al país.