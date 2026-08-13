Mercedes Aráoz cuestiona entrega de trenes: “Se puso el carro antes que los caballos”

Mercedes Aráoz se refirió a la controversia entre el ministro de Transportes, Rafael Rey, y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre si los trenes destinados al proyecto Lima-Chosica fueron donados o adquiridos.

La exvicepresidenta señaló que, más allá de esa discusión, primero debió existir un proyecto de inversión que estableciera cómo funcionarían los trenes, por dónde circularían y cuánto costaría su operación.

Aráoz cuestionó que se recibieran las unidades sin contar previamente con un expediente técnico. “Poner el carro antes que los caballos” fue la expresión que utilizó para describir lo ocurrido y advirtió que todavía deben definirse aspectos como las vías, la tarifa y el eventual subsidio.

Asimismo, sostuvo que este tipo de proyectos debe planificarse de manera integral. Recordó que, durante la implementación del tren eléctrico, se contemplaron no solo los vagones, sino también la ruta, la infraestructura y los costos asociados al servicio.

También se pronunció sobre Vladimir Cerrón

Durante la entrevista, Aráoz también fue consultada por la reaparición pública de Vladimir Cerrón, quien permaneció casi tres años en la clandestinidad. La exvicepresidenta consideró difícil de entender que no haya sido ubicado pese a existir una orden de captura y sostuvo que pudo haber existido algún tipo de protección para evitar su detención.