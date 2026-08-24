Sismo en Junín dejó más de 6 mil damnificados y familias aún duermen en carpas

A un mes del terremoto registrado el 18 de julio en Chupaca, Junín, varias familias damnificadas continúan viviendo en carpas e inmuebles inhabitables mientras esperan la instalación de módulos temporales.

El movimiento telúrico afectó a localidades como Chongos Bajos y Pompuya, donde adultos mayores, niños y familias enteras permanecen expuestos a bajas temperaturas. Según las cifras presentadas, el sismo dejó 30 réplicas, 20 distritos afectados, 6,441 damnificados, seis fallecidos y más de 3,000 viviendas dañadas o destruidas.

“Esta Noche” llegó al lugar más golpeado por el terremoto donde se verificó que algunas familias aún duermen en carpas improvisadas debido al riesgo de colapso de sus viviendas. “No voy a mi casa, tengo miedo”, señaló la adulta mayor, quien indicó que fue auxiliada por su nieto durante la emergencia.

MINISTERIO DE VIVIENDA INICIÓ ENTREGA DE MÓDULOS TEMPORALES

El Ministerio de Vivienda inició la entrega de módulos temporales para algunas familias afectadas. Sin embargo, aún faltarían 482 módulos temporales por instalar. Según lo indicado por las autoridades, la colocación de estas estructuras depende del retiro de escombros y de que los terrenos queden habilitados.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas explicó que, tras el sismo, se firmó un acta con el Gobierno Regional de Junín y los alcaldes para que las autoridades locales retiren las viviendas colapsadas o en riesgo. Una vez liberados los terrenos, el Ejecutivo instalaría los módulos correspondientes.

Mientras continúa ese proceso, varias familias permanecen en condiciones precarias. Los damnificados solicitan que la ayuda se acelere, especialmente por la presencia de adultos mayores, niños y personas con problemas de salud que siguen expuestos al frío.