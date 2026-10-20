Piura: madre denuncia agresión sexual grupal en colegio

Una madre de familia denunció que su hija menor de edad, quien presenta una discapacidad, habría sido víctima de presuntos actos de violencia dentro de un colegio de Talara, en Piura. Según su testimonio, alrededor de diez estudiantes estarían involucrados en uno de los hechos denunciados. La mujer sostiene que su hija habría sido sujetada por los brazos, agredida y amenazada para que no contara lo ocurrido. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

La madre también reveló que su hija le contó meses después que un profesor presuntamente la habría agredido sexualmente en la misma institución educativa. Según relató, acudió a la comisaría en enero, pero le indicaron que había transcurrido tiempo desde los hechos. De acuerdo con la documentación proporcionada a los periodistas, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) dispuso la suspensión del docente señalado. Sin embargo, la denunciante afirma que este habría continuado trabajando en otra institución estatal de Talara.

La situación habría afectado profundamente a la menor, quien, según su madre, antes era alegre y sociable, pero ahora permanece callada, evita salir de casa y manifiesta temor a que vuelvan a hacerle daño. Actualmente recibe clases desde su hogar, mientras sus hermanos continúan asistiendo al colegio. La mujer también denunció presuntos actos de hostigamiento contra sus hijos por parte de otros estudiantes y aseguró que ella misma viene siendo acosada en su vivienda.

INVESTIGAN CASO

La dirección de la UGEL de Talara indicó que puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público. No obstante, durante el reportaje también se recogieron declaraciones de representantes educativos que cuestionaron algunos aspectos de la denuncia, los cuales deberán ser esclarecidos en el marco de las investigaciones. La familia espera que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes y garanticen la protección de la menor y sus hermanos. El caso continúa bajo seguimiento y se prevé una nueva diligencia para avanzar en el esclarecimiento de las denuncias.