Fenómeno “El Niño” golpea Piura: intensas lluvias inundan calles y viviendas

Las intensas lluvias comenzaron a afectar diversas zonas de Piura, donde calles, plazas y viviendas quedaron inundadas. En Chulucanas, el agua alcanzó hasta los 30 centímetros en algunos sectores, dificultando el tránsito de vehículos y mototaxis. Los vecinos intentaron proteger sus casas ante el avance de las precipitaciones, mientras una adulta mayor cayó en una vía inundada, evidenciando los riesgos para quienes deben desplazarse por calles cubiertas de agua.

La emergencia también puso en evidencia las deficiencias del sistema de drenaje y los problemas con los equipos adquiridos para atender anteriores episodios de lluvias, como el ciclón Yaku. Según el informe periodístico, parte de estos equipos se encontraría incompleta o habría sido objeto de robos y vandalismo, lo que habría impedido su utilización para evacuar el agua acumulada. La situación genera preocupación entre los habitantes, quienes cuestionan la falta de trabajos preventivos y las condiciones de la infraestructura urbana.

Los especialistas advierten que las precipitaciones podrían intensificarse conforme se acerque noviembre y avance la temporada de verano. Las características geográficas de Piura, con amplias zonas llanas y dificultades para evacuar el agua, agravan el impacto de las lluvias cuando los sistemas de drenaje resultan insuficientes. A ello se suman los cuestionamientos a las autoridades por las labores de prevención, tanto a nivel del Gobierno central como de los municipios y el Gobierno Regional.

A LA ESPERA DE FACULTADES

En paralelo, el Ejecutivo continúa a la espera de facultades legislativas para implementar medidas frente a la inseguridad y las emergencias vinculadas al fenómeno El Niño, mientras el debate permanece en el Congreso. La preocupación se extiende a otras regiones del país, incluida Lima, ante las advertencias sobre posibles inundaciones, desbordes y temperaturas elevadas. Mientras tanto, Piura enfrenta las primeras consecuencias de las lluvias, en medio de la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta de las autoridades ante los próximos episodios de precipitaciones.