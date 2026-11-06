Ministro Rafael Belaúnde advierte que Tumbes enfrentará lluvias de gran intensidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, informó desde Tumbes sobre las acciones desplegadas por las Fuerzas Armadas ante las intensas lluvias que afectan a la región. El funcionario señaló que, tras las precipitaciones registradas hace tres días, el caudal del río Tumbes alcanzó aproximadamente los 1.700 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, advirtió que las nuevas lluvias estarán concentradas principalmente en las zonas costeras de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, con una intensidad que podría ser mayor durante la noche.

El titular de Defensa explicó que el Ejército desplegó personal, motobombas y equipos de ingeniería para atender las emergencias. También informó que algunas familias del asentamiento humano Puerto Perú, en Zarumilla, fueron reubicadas temporalmente en ambientes techados de un colegio, debido a que sus viviendas se encuentran en una zona declarada de alto peligro de inundación. No obstante, indicó que un grupo de pobladores se resiste a abandonar el lugar, pese al riesgo de que vuelvan a quedar afectados por el desborde del río.

Respecto a las localidades aisladas, Belaunde Llosa precisó que en Casitas, provincia de Contralmirante Villar, la activación de la quebrada Bocapán interrumpe el tránsito vehicular. Ante esta situación, el Ejército utiliza camiones de gran altura para trasladar a las personas de un extremo a otro y mantiene maquinaria en la zona. Asimismo, señaló que se encuentran preparados para realizar evacuaciones aeromédicas con helicópteros cuando sea necesario. El ministro también confirmó que el hospital de campaña del Ejército fue reubicado en un sector mejor protegido y será utilizado principalmente para atender a pacientes con dengue.

DESPLEGARÁN MOTOBOMBAS

Durante el enlace, una reportera informó que varias calles y viviendas de la ciudad de Tumbes permanecían inundadas, además de instituciones educativas y el entorno del Hospital Regional. El ministro explicó que existen puntos críticos donde se acumula el agua y que las motobombas serán desplegadas cuando el nivel permita su funcionamiento. Finalmente, sostuvo que el objetivo es mantener coordinadas a las autoridades nacionales, regionales y municipales para responder oportunamente a las emergencias y evitar mayores daños personales y materiales.