Prevención ante lluvias: millones asignados a gobiernos continúan sin ejecutarse

Las lluvias intensas por el fenómeno de El Niño ya afectan a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, mientras los gobiernos regionales y municipales mantienen parte de los recursos destinados a prevención y atención de emergencias sin ejecutar.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía, el programa presupuestal 0068 cuenta con más de S/5,000 millones a nivel nacional, pero al cierre de octubre apenas se había utilizado alrededor de la mitad, dejando más de S/2,560 millones pendientes de ejecución.

La situación también se refleja en los niveles de ejecución registrados en algunas regiones. Piura alcanzaba el 56.1 %, Arequipa el 48.1 % y La Libertad apenas el 44.3 % de sus recursos para reducir riesgos y atender emergencias. En las regiones del norte, además, se reportaron 171 obras paralizadas.

En Piura, los pedidos para intervenir los ríos Chira y Piura se remontan a enero, mientras que en junio la municipalidad solicitó más de S/41 millones para cuatro intervenciones. A una semana del cambio de Gobierno, la Autoridad Nacional del Agua reportaba que aún estaban pendientes 7.81 kilómetros de descolmatación.

“VAN A VENIR TIEMPOS MUY DIFÍCILES”

La presidenta Keiko Fujimori reconoció que el Gobierno esperaba contar con mayores facultades legislativas y señaló que la situación requiere coordinación frente a los meses que vienen. “Van a venir tiempos muy difíciles y por eso creo que el llamado a la unidad es lo más importante en estos momentos”, afirmó. También sostuvo que los operativos deben traducirse en resultados concretos y que existen recursos destinados a obras de protección de la población.

Las cifras de ejecución adquieren especial relevancia ante un periodo de precipitaciones que, según lo señalado en el informe, está previsto hasta febrero de 2027. Mientras las lluvias afectan a distintas zonas del norte, los recursos asignados para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias continúan parcialmente sin utilizarse, al igual que una parte de las obras destinadas a reducir los riesgos frente a nuevos eventos climáticos.