Papa León XIV en Perú: su compadre de Chulucanas espera reencontrarse con él en Chiclayo

A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, crece la expectativa por su visita y por las historias que mantiene con comunidades y familias que conoció durante sus años de labor pastoral. Una de ellas es la de Héctor Camacho, quien conoció al entonces padre Robert Prevost en 1985, cuando llegó a Chulucanas para iniciar su misión religiosa.

Camacho recuerda que Prevost llegó con apenas 29 años y rápidamente se involucró con la población de Chulucanas, una zona que en aquel momento enfrentaba problemas como el cólera, el terrorismo y los efectos de los fenómenos naturales. “Gracias a Dios el padre Roberto se mantuvo firme y fuerte y eso nos lo supimos valorar y estuvimos junto a él afrontando todo esto. Es una persona que siempre nos llenaba de fe y esperanza y él muy preocupado por la juventud”, recordó.

Con el paso de los años, la relación entre ambos se hizo más cercana. Camacho contó que pidió permiso al entonces padre Roberto para ponerle a su hija el nombre de su madre y posteriormente le propuso ser su padrino de bautizo. “Yo le pedí permiso, ‘padre Roberto, quiero ponerle el nombre a mi hija, el nombre de tu mamá’. Y él accedió de una forma muy gustosa”, relató. Tiempo después, Prevost aceptó convertirse en padrino de bautizo de su hija.

REENCUENTRO CON EL PAPA LEÓN XIV EN CHICLAYO

Camacho explicó que mantuvo comunicación con Prevost incluso cuando era cardenal, pero que perdió el contacto directo después de su elección como papa. Ahora viajará a Chiclayo para intentar reencontrarse con él durante su visita al Perú. “Justamente mañana estoy viajando a Chiclayo porque el día 12 tengo que estar allá en Chiclayo. Se ha coordinado con una persona que ha hecho todo lo posible, que le agradezco bastante, que me va a permitir estar cerca de su santidad”, contó.

El vínculo entre el papa León XIV y Camacho se remonta a más de cuatro décadas y nació durante los primeros años de misión pastoral de Robert Prevost en Chulucanas. “Estamos muy contentos, muy felices de que el padre Roberto, nuestro papa León XIV, visite acá su segunda casa como es nuestro Perú”, expresó Camacho, quien espera poder reencontrarse con su antiguo amigo y compadre durante la visita papal a Chiclayo.