La visita del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por una multitudinaria demostración de fe y cariño, pero también por críticas de periodistas argentinos que cuestionaron las condiciones de algunos sectores de la ciudad. Ante ello, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, salió en defensa de los chiclayanos y respondió recordando, además, el vínculo histórico entre Perú y Argentina.

Pérez recordó el apoyo que el Perú brindó a Argentina durante la guerra de las Malvinas y mencionó al Grupo Aéreo N.° 6 de Chiclayo, desde cuyos hangares, según señaló, salieron los Mirage utilizados en ese conflicto. “A los hermanos argentinos que no saben la historia, hay que hacerles recordar algo”, sostuvo. También destacó la figura del héroe nacional José Abelardo Quiñones en el apoyo a Argentina.

“Yo le diría más bien al señor Nelson Castro, que venga a Chiclayo y vaya a ver al Grupo Aéreo número 6 y les agradezca en nombre de todos los argentinos, porque desde ahí, salieron, se camuflaron para poder ayudarlos (en la guerra), porque finalmente Perú y Argentina somos hermanos toda la vida”, resaltó.

CHICLAYO RECIBIÓ AL PAPA CON UNA MULTITUDINARIA CELEBRACIÓN

El gobernador también contó cómo fue el encuentro con León XIV y explicó que el protocolo terminó quedando de lado ante la emoción del momento. “Fuimos a abrazarnos y en realidad rompimos protocolos y todo lo demás”, relató. Pérez aseguró que los chiclayanos no recibieron al pontífice como una figura distante, sino como al sacerdote que conocieron durante sus años como obispo. “No era el Papa, era Robert Prevost, era nuestro obispo y así lo tratábamos”, afirmó.

Jorge Pérez destacó la respuesta de la población durante la visita y aseguró que alrededor de 600 mil personas participaron en la misa, mientras que cerca de medio millón acompañaron el recorrido de aproximadamente 20 kilómetros. También resaltó la presencia de diversas imágenes religiosas provenientes de distintas regiones del país. “Ha sido un derroche de mucha alegría, fervor, de amor”, señaló.

El gobernador contó además que León XIV se mostró profundamente emocionado durante su permanencia en Chiclayo. “Él, en el primer segundo que bajó de la escalinata dijo: ‘No, yo acá sigo siendo el padre Roberto’. Abrazó a todos”, relató. Pérez destacó que la visita permitió mostrar la fe y las tradiciones de la población lambayecana, así como el profundo vínculo que el pontífice mantiene con esta región.

Finalmente, Jorge Pérez defendió el orgullo de los chiclayanos y destacó que la ciudad mantiene un vínculo especial con León XIV por los años que permaneció allí como obispo. “Chiclayo no solamente es la tierra del Papa León, es el obispo de la diócesis de Chiclayo”, afirmó, al resaltar la importancia que tuvo para la población la visita del Santo Padre.