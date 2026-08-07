Fiscalía pide más de 9 años de prisión contra el diputado Harvey Colchado: ¿de que se le investiga?

El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho), solicitó 9 años y 4 meses de prisión contra el coronel en retiro Harvey Colchado por los presuntos delitos de falsedad ideológica y negociación incompatible, en agravio del Estado.

La investigación se remonta al año 2021, cuando Colchado habría consignado información falsa en un documento público al señalar que su ocupación era independiente, pese a que, según la tesis fiscal, continuaba desempeñándose como coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP).

¿POR QUÉ SE INVESTIGA A HARVEY COLCHADO?

De acuerdo con un documento compartido por el equipo de Esta Noche, el exjefe de la Diviac habría alquilado su vivienda familiar, ubicada en Comas, a la Depincri, operación por la que se habría generado un ingreso superior a S/730 mil. A raíz de este hecho, la fiscal Diana Paico Guevara inició indagaciones contra Colchado Huamaní.

Tras conocerse la situación de Harvey Colchado, los pronunciamientos desde el Congreso no tardaron en llegar. El senador de Renovación Popular, Edgar Mancha, expresó su posición sobre el caso y pidió la exclusión del coronel en retiro de la PNP de la Comisión de Ética.