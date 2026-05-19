Keiko Fujimori cuestiona a Roberto Sánchez y advierte riesgos para el país

En su primera gran entrevista tras confirmarse su pase a la segunda vuelta presidencial 2026, Keiko Fujimori se presentó en el programa “Esta Noche” donde abordó temas clave del escenario político peruano: las denuncias de irregularidades electorales, su relación con Rafael López Aliaga, el respaldo de otros líderes políticos y las críticas por el antifujimorismo. La candidata de Fuerza Popular también lanzó mensajes directos sobre el futuro del país y el proceso electoral del próximo 7 de junio.



Durante la conversación con Milagros Leiva, Keiko insistió en que las observaciones al proceso electoral no son recientes y aseguró que su agrupación mantiene cuestionamientos desde las elecciones del 2021. "Las irregularidades vienen desde el año 2021. Presentamos más de 700 denuncias con pruebas en mano y no fueron analizadas", afirmó. Sin embargo, también recordó que reconoció los resultados de aquel proceso "por la estabilidad del país", aunque señaló que actualmente existe incertidumbre sobre el desarrollo electoral.



La lideresa de Fuerza Popular también se refirió a la posición de Rafael López Aliaga, quien cuestionó los resultados de la primera vuelta. Aunque evitó confrontarlo, reconoció la importancia política del líder de Renovación Popular y sostuvo que debería asumir el cargo que obtuvo. "Creo que los ciudadanos que votaron por él esperan verlo asumir este cargo. Él tiene mucho que aportar al país", manifestó. Además, reveló que el año pasado intentó construir una alianza política con él y aseguró que incluso estaba dispuesta a ceder una eventual candidatura presidencial.



Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando habló sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Keiko confirmó que lo buscó personalmente y que le pidió disculpas por hechos del pasado. "Quería agradecerle por el indulto a mi padre y pedirle perdón. Ambos reconocimos que debimos dialogar más", declaró. La candidata también indicó que, si llega a la Presidencia, respaldaría que PPK pueda recibir atención médica especializada debido a su estado de salud.



Además, Keiko Fujimori respondió a las críticas sobre una eventual concentración de poder y descartó cualquier intención de permanecer más tiempo en el Gobierno. "Si logro ser elegida presidenta del Perú, será solo por cinco años", afirmó. La candidata aseguró que respetará las reglas democráticas y sostuvo que es "absolutamente respetuosa de la Constitución y el Estado de Derecho", en respuesta a cuestionamientos vinculados a una posible reelección.



KEIKO BUSCA REDUCIR EL ANTIVOTO Y MARCA DISTANCIA DE LA CONFRONTACIÓN



En medio de la campaña hacia la segunda vuelta, Keiko Fujimori reconoció que uno de sus principales desafíos sigue siendo disminuir el rechazo hacia su figura política. "Hemos aprendido que la confrontación no nos lleva a ningún sitio", sostuvo. Además, destacó que en comparación con procesos anteriores el nivel de antivoto ha disminuido y afirmó que buscará acercarse a sectores que aún mantienen distancia con el fujimorismo.



La candidata también lanzó críticas hacia el entorno político de su rival Roberto Sánchez y cuestionó la presencia de figuras como Antauro Humala. "No queremos retroceder 40 años. Para los peruanos sería nefasto tomar control de instituciones y afectar la estabilidad económica", expresó. Finalmente, hizo un llamado para sumar 100 mil personeros durante la segunda vuelta y sostuvo que las redes sociales serán una herramienta fundamental en esta nueva etapa electoral.