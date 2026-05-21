López Aliaga insiste en presunto fraude electoral y fija postura sobre Keiko y Sánchez

Rafael López Aliaga se pronunció en entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”, sobre distintos aspectos del reciente proceso electoral durante una entrevista televisiva en la que abordó desde sus cuestionamientos al sistema electoral hasta su posición frente a una eventual segunda vuelta. El líder de Renovación Popular defendió su campaña, insistió en denunciar un supuesto fraude electoral y rechazó haber cometido errores que afectaran su resultado en las urnas.

Respecto a los resultados electorales en primera vuelta, López Aliaga sostuvo que su agrupación obtuvo más de dos millones de votos y aseguró que alrededor de 500 mil votos adicionales habrían sido afectados por presuntas irregularidades. El excandidato afirmó contar con elementos que, según indicó, demostrarían inconsistencias durante el proceso y reiteró que continuará impulsando acciones relacionadas con estos cuestionamientos.

Durante la entrevista también cuestionó el trabajo de los organismos electorales. López Aliaga dirigió críticas contra la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señalando que el software empleado durante el proceso electoral carecería de garantías suficientes de transparencia y que existirían observaciones que, según afirmó, deben ser investigadas. “El software cualquiera lo manipula, el software le puedes añadir votos como te dé la gana”, afirmó al reiterar sus cuestionamientos sobre el sistema de conteo electoral.

DEFINE POSICIÓN SOBRE SEGUNDA VUELTA

Consultado sobre una posible posición política frente a la segunda vuelta, el líder de Renovación Popular evitó anunciar un respaldo directo a Keiko Fujimori. Sin embargo, cuestionó la postura adoptada por la candidata respecto a los resultados electorales y sostuvo que reconocer el proceso significaría validar un sistema que considera irregular.

Otro de los temas abordados fueron las declaraciones que protagonizó durante la campaña electoral. Al ser consultado por expresiones que generaron críticas, López Aliaga rechazó que estas representaran errores o excesos, señalando que sus reacciones ocurrieron en medio de situaciones que calificó como actos de provocación y tensión política. “Estoy orgulloso de lo que he dicho”, respondió.

Aliaga también se refirió a su futuro político y al rol que tendrá dentro de Renovación Popular. El excandidato señaló que, pese a no tener previsto asumir una curul en el Senado tras el proceso electoral, continuará liderando su agrupación y participando en las decisiones políticas del partido. “Tengo voz y voto en la bancada”, afirmó al explicar que mantendrá coordinación permanente con sus legisladores.