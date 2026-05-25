Politólogo argentino se pronuncia sobre las elecciones en Perú y advierte riesgos políticos

En medio del panorama electoral y la tensión política que atraviesa el país, el politólogo argentino Agustín Laje se pronunció sobre la segunda vuelta presidencial en Perú, donde cuestionó presuntas irregularidades en el proceso electoral y expresó su preocupación por el futuro político y económico del país.

El escritor y politólogo argentino, conocido por sus posturas contra el socialismo del siglo XXI, el progresismo y las denominadas batallas culturales en América Latina, en el programa “Esta Noche” donde abordó diversos temas relacionados con la coyuntura política peruana y la segunda vuelta presidencial.

Durante la conversación con Milagros Leiva, Laje afirmó que el proceso de la primera vuelta electoral habría quedado "demasiado manchado por una acumulación de irregularidades", haciendo referencia a la estrecha diferencia de votos registrada entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez.

"Hoy este señor (Roberto Sánchez) no tendría que estar en segunda vuelta acá y lo voy a decir con todas las letras: ha habido un fraude electoral", señaló Laje. Además, sostuvo que diversos elementos del proceso merecen ser investigados debido a cuestionamientos sobre mesas electorales y retrasos en la instalación de centros de votación.

El analista también hizo referencia a un informe de la Contraloría mencionado durante la entrevista, señalando que más de un millón de electores en Lima se habrían visto afectados por retrasos en la instalación de mesas de sufragio, situación que —según indicó— habría generado un debate sobre posibles afectaciones a los derechos políticos de los ciudadanos.

En otro momento, Agustín Laje se refirió al escenario de la segunda vuelta presidencial en Perú, mostrando preocupación por el rumbo político del país y cuestionando propuestas relacionadas con cambios económicos y constitucionales de Juntos por el Perú. Según señaló, determinados modelos aplicados en otros países latinoamericanos terminaron generando crisis económicas y aumento de la inflación.

Además, durante la entrevista también cuestionó las posturas que promueven el voto blanco o voto viciado en la segunda vuelta. "Eso no es una buena estrategia", afirmó Agustín Laje, al considerar que ese tipo de decisiones podría alterar el equilibrio electoral y favorecer a uno de los candidatos en disputa. “Eso significa que, las posibilidades se le incrementan al del sombrero, no a Keiko Fujimori”, recalcó.

LAJE PONE LA MIRADA EN LA ECONOMÍA Y EL BANCO CENTRAL

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su comentario sobre el rol del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), institución que calificó como una de las más importantes para la estabilidad económica peruana. El politólogo indicó que una eventual modificación en su independencia podría generar preocupación en diversos sectores debido al impacto que tendría sobre la economía nacional.

Asimismo, el escritor argentino cuestionó algunas propuestas relacionadas con el aumento del salario mínimo propuesto por Roberto Sánchez, asegurando que medidas de ese tipo deben estar acompañadas por condiciones económicas sostenibles. En su análisis, sostuvo que cambios bruscos podrían repercutir en el empleo y la inversión privada, "No hay que votar por el comunismo", recalcó.