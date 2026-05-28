Ernesto Blume revela detalles tras renuncia de Luz Pacheco a la presidencia del Tribunal Constitucional

La sorpresiva renuncia de Luz Pacheco a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) volvió a sacudir el escenario político peruano y abrió una nueva ola de cuestionamientos sobre la estabilidad interna del máximo intérprete de la Constitución. Aunque la magistrada continuará como integrante del TC, su salida del cargo generó especulaciones sobre conflictos administrativos y presuntas presiones políticas dentro de la institución.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, sostuvo que la renuncia de Pacheco no estaría relacionada con problemas de salud, sino con desacuerdos internos por la permanencia de un funcionario administrativo al que la magistrada habría retirado su confianza. “Ella seguramente ha pensado que no la han apoyado”, señaló Blume al explicar que el pleno del TC habría rechazado respaldar la decisión de la entonces presidenta.

El jurista también rechazó las versiones que apuntan a supuestas presiones políticas para que el Tribunal Constitucional valide un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. “Yo dudo que este pleno se preste a presiones”, afirmó, destacando que los actuales magistrados han demostrado independencia en sus resoluciones. Además, marcó distancia entre el caso de Alberto Fujimori y cualquier intento de comparar jurídicamente un eventual beneficio para Castillo.

BLUME CUESTIONA PROCESO ELECTORAL Y HABLA DE POSIBLE NULIDAD

En otro momento de la entrevista, Ernesto Blume señaló que el actual proceso electoral podría presentar elementos de nulidad constitucional. “Lo que estamos viendo implica una elección impregnada de una causal de nulidad prevista en la Constitución”, declaró al mencionar presuntas irregularidades como mesas instaladas tarde, problemas en el conteo y restricciones al voto de miles de ciudadanos.

El exmagistrado también criticó duramente los plazos anunciados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para proclamar resultados oficiales; que podrían tardar un mes, así como las medidas adoptadas por la ONPE para las próximas jornadas electorales.

ROBERTO PIDE SER VACADO

La crisis institucional coincidió con nuevas declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez, quien aseguró que podría renunciar y convocar nuevas elecciones si prospera un intento de vacancia en su contra. “Estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”, expresó durante un mitin político.

Mientras tanto, el escenario político continúa tensionándose con denuncias cruzadas entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, en medio de un clima de creciente polarización e incertidumbre sobre el futuro político del país el cual se definirá el próximo 7 de junio en las urnas.