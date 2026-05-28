José Jerí confirma su voto por Fuerza Popular y arremete contra Roberto Sánchez

El expresidente José Jerí se presentó en el programa “Esta Noche” donde abordó diversos temas vinculados a la coyuntura política nacional, entre ellos un eventual indulto para Pedro Castillo, la participación del exmandatario en la campaña electoral y los cuestionamientos al entorno político que rodea al candidato Roberto Sánchez.

El exjefe de Estado sostuvo que, desde el punto de vista legal, no corresponde otorgar un indulto al exmandatario procesado por el intento de golpe de Estado. Jerí consideró que se trata de comentarios excesivos sobre una posible liberación de Pedro Castillo. Sin embargo, advirtió que cualquier decisión relacionada con procesos judiciales debe respetar los cauces legales. “Si hay una decisión jurisdiccional de por medio, hay que respetarla”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista, Jerí también reveló que habría recibido una amenaza proveniente de Pedro Castillo. Según relató, el mensaje habría sido transmitido a través de una persona que visitó al exmandatario en prisión. “Pedro Castillo me mandó una amenaza directamente y también un mensaje para la presidenta Dina Boluarte”, afirmó.

JOSÉ JERÍ CUESTIONA A ROBERTO SÁNCHEZ Y ANUNCIA RESPALDO A KEIKO FUJIMORI

El exmandatario también se pronunció respecto a la segunda vuelta electoral y criticó con dureza a algunos personajes vinculados al entorno político de Roberto Sánchez. Aunque reconoció mantener una relación de amistad con el candidato, afirmó que no comparte sus planteamientos políticos y expresó preocupación por las personas que lo acompañan en campaña. “Lo más preocupante es todo el elenco y el equipo siniestro que tiene al costado”, manifestó, mencionando entre ellos al líder etnocacerista Antauro Humala.

Durante la conversación con Milagros Leiva, Jerí sostuvo que existe una cercanía política entre Pedro Castillo y Roberto Sánchez, al punto de considerar que el exmandatario busca mantener influencia en la política nacional a través de la candidatura de Juntos por el Perú.

Por otro lado, también señaló que existen irregularidades que merecen ser investigadas en el actual proceso electoral, aunque precisó que no se suma a las teorías de fraude. También se refirió a la situación de la seguridad ciudadana en el país y afirmó que todavía se requieren mayores esfuerzos para combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de la población.

Finalmente, José Jerí anunció que respaldará a Keiko y votará Fuerza Popular en la segunda vuelta. Explicó que tomó la decisión tras evaluar los planes de gobierno, los equipos políticos y los escenarios que enfrenta el país. “Voy a votar por Fuerza Popular por su entorno político, por su plan de gobierno y porque me da más garantías que la propuesta de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú”, declaró.