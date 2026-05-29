“La ciudadanía tiene derecho a saber”: Luz Pacheco revela por qué dejó la presidencia del TC

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, explicó los motivos de su renuncia a la presidencia del pleno del TC, en una entrevista con Milagros Leiva, donde defendió su decisión, respondió a críticas internas y se pronunció sobre el rol del fiscal José Domingo Pérez en una eventual participaicón el sistema de justicia peruano.

La ex presidenta del TC señaló que uno de los puntos centrales de su salida fue la pérdida de confianza en un funcionario del área administrativa, además de la falta de apoyo del pleno cuando intentó plantear medidas correctivas. Según explicó, el caso generó un quiebre interno que terminó influyendo en su decisión de dejar el cargo.

Como bien se conoce, su renuncia al cargo ha sido calificada por algunos como innecesaria o desproporcionada. Sin embargo, Pacheco sostuvo que su decisión responde a principios de transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos dentro del Estado.

“Quienes administramos dinero del Estado tenemos la obligación de ser cuidadosos con cómo se contrata y cómo se usan los recursos”, afirmó la magistrada, al señalar que existen hechos que no pueden permanecer solo en el ámbito interno cuando involucran interés ciudadano.

Asimismo, relató que dentro del Tribunal Constitucional existen posturas que consideran que este tipo de situaciones deben resolverse únicamente de manera interna. Sin embargo, Pacheco discrepó de esa visión y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que ocurre en órganos clave del sistema de justicia.

También aclaró que su renuncia no estuvo dirigida contra el doctor Tábara, a quien calificó como una persona de “gran integridad”, precisando que el conflicto no debía extenderse a terceros ni interpretarse como un cuestionamiento personal o familiar.

CASO JOSÉ DOMINGO PÉREZ

Finalmente, al ser consultada sobre el exfiscal José Domingo Pérez, la magistrada señaló que cualquier persona que aspire a liderar una reforma de justicia debe demostrar coherencia, prudencia y respeto por los derechos de los demás, en medio de cuestionamientos sobre su desempeño en el sistema judicial.

“Quien aspire a ser ministro de Justicia tiene que haber demostrado coherencia y respeto a los derechos de los demás”, afirmó Pacheco, al advertir sobre el perfil que deberían tener quienes ocupen cargos clave en el sector, esto tras conocerse la eventual posibilidad de que el exfiscal asuma un cargo en el Ejecutivo en caso de que Roberto Sánchez llegue a la Presidencia.