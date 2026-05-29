Tenso debate por la segunda vuelta: Humberto Abanto y Ronald Atencio se enfrentan en vivo

En medio de la campaña por la segunda vuelta electoral, los abogados Humberto Abanto y Ronald Atencio protagonizaron un intenso intercambio de posiciones en el set de "Esta Noche" sobre un eventual indulto a Pedro Castillo, la existencia de presuntos presos políticos en el Perú y la propuesta de convocar una nueva Constitución mediante referéndum. El debate se produjo luego de que sectores de izquierda insistieran en la liberación del expresidente, actualmente procesado por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Abanto sostuvo que un indulto para Castillo no corresponde debido a que aún no existe una sentencia firme en su contra. Además, remarcó la gravedad de los hechos ocurridos durante su mandato. "Por primera vez en 200 años el Perú logra conjurar un golpe de Estado. Aquel 7 de diciembre de 2022 el señor Castillo leyó un discurso que era copiado del discurso que escuchamos el 5 de abril de 1992", afirmó. Asimismo, rechazó que el exmandatario sea considerado un preso político y señaló que en el país no existen personas encarceladas por sus ideas.

Por su parte, Ronald Atencio defendió la necesidad de una comisión de indultos presidenciales para evaluar casos que considera vinculados a persecución política. "Nuestro país necesita de indultos, necesita de una comisión de indultos presidenciales donde se analice la condición de los presos políticos. Pedro Castillo, Guillermo Bermejo, Betsy Chávez, Aníbal Torres", manifestó. Además, aseguró que sí existen presos políticos en el Perú y argumentó que diversas figuras vinculadas al castillismo son perseguidas por sus posiciones ideológicas.

DEBATE SOBRE CONSTITUCIÓN Y SEGUNDA VUELTA

Otro de los puntos más polémicos estuvo relacionado con la propuesta de una nueva Constitución. Atencio defendió la posibilidad de consultar a la ciudadanía mediante referéndum. "Nada más democrático que preguntarle al pueblo peruano", expresó al sostener que los ciudadanos deben decidir si se convoca o no a una asamblea constituyente. En contraste, Abanto cuestionó esta postura y advirtió que el referéndum debe surgir desde la ciudadanía y no desde el poder político. "El referéndum en nuestra Constitución es un derecho del ciudadano, no es una potestad del presidente de la República", enfatizó.

La discusión también se trasladó a la segunda vuelta presidencial y al papel de Roberto Sánchez como heredero político del castillismo. Mientras Atencio afirmó que el exministro representa el mismo proyecto político respaldado por Pedro Castillo, Abanto expresó dudas sobre los cambios en el discurso del candidato y cuestionó las diferencias entre sus propuestas iniciales y las presentadas durante la campaña.