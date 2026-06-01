Exministros cuestionan a Roberto Sánchez sobre sus afirmaciones en el debate

El candidato presidencial Roberto Sánchez quedó en el centro de la polémica luego de que exministros y representantes del sector gastronómico cuestionaran varias de sus afirmaciones realizadas durante el debate electoral, entre ellas la reducción del IGV para restaurantes y declaraciones atribuidas al exministro Luis Miguel Castilla.

La controversia se inició tras el reciente debate presidencial, donde Sánchez aseguró que durante su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo impulsó la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la gastronomía, medida que, según afirmó, permitió la recuperación del sector tras la pandemia. Sin embargo, exfuncionarios y dirigentes empresariales rechazaron esa versión y señalaron que la iniciativa nació en el Congreso de la República y fue impulsada por el fallecido congresista Hernando “Nano” Guerra García junto con los gremios gastronómicos.

José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, sostuvo que la reducción del IGV fue resultado de una propuesta presentada por los gremios de restaurantes y respaldada posteriormente por el Legislativo. “Fue Nano Guerra García quien lo lideró y convenció a los otros congresistas para que votaran a favor de la norma”, afirmó. Además, aseguró que durante la gestión de Sánchez el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo evitó respaldar la iniciativa y dejó que la evaluación quedara en manos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Otro de los temas abordados fue la afirmación realizada por Sánchez durante el debate sobre supuestas declaraciones del exministro Luis Miguel Castilla. Tras la difusión del encuentro electoral, el propio economista salió públicamente a desmentir haber realizado las expresiones citadas por el candidato. “Creo que lo que hemos presenciado es a un mentiroso compulsivo”, señaló Castilla al rechazar las palabras que le fueron atribuidas.

BELAUNDE LLOSA CUESTIONA PROPUESTAS DE ROBERTO SÁNCHEZ

Durante la entrevista con Milagros Leiva, también participó el excandidato presidencial y exministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa, quien oficializó su respaldo a Keiko Fujimori para la segunda vuelta electoral. El exfuncionario explicó que tomó posición tras analizar las propuestas de ambos candidatos y expresó preocupación por los planteamientos de Sánchez respecto a una eventual Asamblea Constituyente y modificaciones al actual modelo económico.

“Hay alguien que dice abiertamente que va a vulnerar el Estado de derecho y la señora Fujimori dice que lo va a respetar”, manifestó Belaunde al explicar las razones de su decisión política. Asimismo, cuestionó los cambios en los equipos técnicos y programas presentados por el candidato de Juntos por el Perú durante la campaña.

El exministro también criticó las constantes modificaciones en el discurso político de Sánchez y aseguró que el postulante adapta sus propuestas según las circunstancias electorales. “Primero con Antauro Humala, ahora con otros personajes. Han lanzado un plan y después otro. Mañana habrá otro”, declaró, al advertir sobre lo que considera una falta de consistencia en la candidatura.