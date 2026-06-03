Alejandro Salas rompe su silencio y responde a Keiko tras sumarse a Juntos por el Perú

Alejandro Salas, exministro de Estado e integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez, rechazó las críticas sobre las modificaciones realizadas al plan de gobierno de Juntos por el Perú y aseguró que los cambios responden a consensos alcanzados con otras fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta electoral.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Salas respondió a los cuestionamientos formulados por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien calificó a Sánchez como un político que cambia constantemente de discurso y propuestas. Además, la lideresa fujimorista cuestionó la cercanía del candidato con el expresidente Pedro Castillo y sostuvo que un eventual gobierno de Sánchez estaría condicionado por su entorno político.

Ante estas afirmaciones, Salas aseguró que Keiko Fujimori “no conoce su plan de gobierno” y sostuvo que durante el debate presidencial la candidata se limitó a leer sus apuntes. Asimismo, defendió las modificaciones incorporadas en la propuesta de Juntos por el Perú y explicó que estas forman parte de un proceso de concertación con agrupaciones que decidieron respaldar la candidatura de Roberto Sánchez tras la primera vuelta.

“Cuando alguien en democracia escucha, cuando alguien en democracia acepta, cuando alguien en democracia corrige, eso es sumamente importante”, afirmó el exministro. Según indicó, las observaciones realizadas al documento no constituyen un nuevo plan de gobierno, sino un programa consensuado para la segunda vuelta electoral. Salas argumentó que la incorporación de propuestas de otras organizaciones políticas demuestra apertura democrática y no improvisación.

En el set de “Esta Noche” también abordó las críticas surgidas tras la corrección de algunos puntos del programa, entre ellos la referencia a una eventual nacionalización de empresas. Sobre este tema, Salas aseguró que no existe intención de ejecutar medidas de ese tipo y defendió la rectificación realizada por el equipo técnico. “En todo lo que ha habido y todo lo que se ha desarrollado en los acuerdos que se han adoptado, el tema de nacionalizar ese tipo de empresas y concesiones no va a ir”, señaló.

SALAS EVITA HABLAR DE CARGOS Y RESPALDA CANDIDATURA DE ROBERTO SÁNCHEZ

Consultado sobre una posible participación en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, Alejandro Salas evitó confirmar si ocuparía un cargo ministerial. No obstante, reconoció que fue convocado directamente por Roberto Sánchez para sumarse a la campaña y colaborar en la etapa final del proceso electoral.

“Roberto Sánchez me llamó. Vamos a sacar esto adelante y por supuesto al país nunca se le dice no”, manifestó. Asimismo, sostuvo que cualquier decisión sobre la conformación de un futuro gabinete será tomada posteriormente y dependerá de los consensos alcanzados dentro del equipo político y técnico.

Durante la conversación también se abordó la presencia del fiscal José Domingo Pérez dentro del entorno político de Juntos por el Perú. Aunque evitó pronunciarse sobre un eventual rol en una reforma del sistema de justicia, Salas descartó emitir calificativos personales y afirmó que cada funcionario debe ser evaluado por su desempeño y trayectoria pública.