Insisten con pedidos para indulto a Pedro Castillo: El Ministerio de Justicia se pronuncia

El debate sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo volvió a generar controversia en la escena política peruana. Diversas autoridades se pronunciaron sobre la viabilidad de esa medida y sobre las implicancias políticas que tendría en el contexto electoral rumbo a los próximos comicios.

La discusión surgió tras conocerse un nuevo pedido de indulto a favor de Castillo, quien permanece recluido en Barbadillo tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Durante un programa televisivo se recordó que ya existirían varios intentos para conseguir la liberación del exmandatario.

“Van seis, seis intentos para lograr que el exgobernante, que el golpista, que el hombre que el 7 de diciembre quiso cerrar el Congreso quiso detener a la fiscal de la Nación, quiso tomar los medios de comunicación, quieren que este sujeto abandone la prisión”, señaló Milagros Leiva en su programa.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado para rechazar versiones difundidas en medios de comunicación. “Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informamos que el documento emitido en un programa periodístico sobre un supuesto informe de recomendación de gracias presidenciales al interno Pedro Castillo Terrones es falso”, indicó la entidad. La posición también fue respaldada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien sostuvo que la medida carece de sustento legal.

“El golpista Pedro Castillo no puede ser indultado dado que él ha apelado a una segunda instancia la condena que se le dio en primera instancia. Entonces, desde ese punto de vista es absolutamente imposible que se le indulte”, afirmó Rospigliosi. El titular del Parlamento añadió que un eventual indulto requeriría la firma del ministro de Justicia y recordó que el propio titular del sector ya manifestó públicamente que no respaldará esa posibilidad. “Yo creo que es absolutamente imposible que se le indulte”, reiteró.

El tema también se trasladó al terreno electoral luego de que se recordaran declaraciones atribuidas al candidato presidencial Roberto Sánchez sobre una eventual liberación de Castillo en caso de llegar al poder.

ALLISON DENUNCIA INTENTO DE AFECTAR SU CANDIDATURA A LIMA

En otro momento del programa “Esta Noche”, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, rechazó versiones que lo vinculaban políticamente con Roberto Sánchez tras la difusión de una fotografía en redes sociales. El burgomaestre explicó que la imagen corresponde a agosto de 2025, cuando Sánchez acudió al municipio en calidad de congresista durante una semana de representación parlamentaria. “Han agarrado una foto colgada por Roberto Sánchez en su Twitter con fecha 25 de agosto del 2025. Eso fue el año pasado, cuando él no era ni candidato”, sostuvo.

Allison aseguró que la difusión de la fotografía busca perjudicar sus aspiraciones políticas en Lima Metropolitana. “Soy candidato a Lima y las encuestas serias me ponen en una posición muy fuerte y evidentemente, como dije al comienzo, me tienen miedo, quieren destruirme como candidato”, afirmó. Asimismo, responsabilizó a sectores vinculados a Renovación Popular por impulsar la difusión de la imagen y cuestionó la estrategia utilizada en medio de la creciente disputa electoral de cara a las próximas elecciones.