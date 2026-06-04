¡Nadie se guardó nada! Fuerte choque entre defensores de Keiko y Roberto Sánchez

A pocos días de la segunda vuelta electoral, los excandidatos Richard Arce y Rafael Santos protagonizaron un intenso debate sobre el futuro político del país, la posible liberación de Pedro Castillo, la influencia de Antauro Humala y los cambios en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. La discusión estuvo marcada por acusaciones cruzadas, cuestionamientos al sistema electoral y diferencias sobre el rumbo que debería tomar el Perú tras los comicios.

Uno de los primeros temas abordados fue el acuerdo firmado entre Roberto Sánchez y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), organización vinculada al entorno sindical que impulsó la candidatura de Pedro Castillo. Sobre este acercamiento, Richard Arce defendió el diálogo político. “Estamos a portas de la segunda vuelta y lo que corresponde es dialogar con todos los sectores y evidentemente va a dialogar. Entiendo que el Fenate es un sector del magisterio (...) el candidato que logre el mayor nivel de consenso es el que va a ganar esta segunda vuelta”, sostuvo.

La polémica se intensificó cuando se planteó la posibilidad de un eventual indulto para Pedro Castillo. Arce señaló que cualquier ciudadano privado de libertad puede solicitar una gracia presidencial y que existe una comisión encargada de evaluar esos pedidos. Sin embargo, Rafael Santos rechazó tajantemente esa posibilidad. “De ninguna manera. Los golpistas no deberían de recibir ningún indulto. Acá no hay medias tintas”, afirmó. Además, agregó que Castillo “cometió un delito, insurgencia y además quiso poner al Perú en un estado caótico y estaba lleno de corrupción”.

Otro de los puntos de confrontación fue la relación entre Roberto Sánchez y Antauro Humala. Mientras Santos cuestionó duramente cualquier acercamiento con el líder etnocacerista, Arce sostuvo que la discusión debía ampliarse a otros antecedentes políticos del país. “Lo que me preocupa es qué va a suceder al día siguiente, porque lamentablemente no van a aceptar el resultado”, manifestó al advertir sobre posibles cuestionamientos al resultado electoral. Por su parte, Santos respondió: “No puedo creer que votes por alguien que es socio de Antauro”, elevando la tensión en el set de “Esta Noche”

DEBATE POR CAMBIOS EN LOS PLANES DE GOBIERNO Y CUESTIONAMIENTOS A LA ONPE

La recta final del debate giró en torno a la modificación realizada por Roberto Sánchez en su plan de gobierno de cara a la segunda vuelta. Richard Arce consideró que los cambios forman parte de la búsqueda de consensos políticos. “Tiene que haber cambios en las propuestas porque en segunda vuelta si tú quieres lograr el consenso de una amplia mayoría, evidentemente tienes que hacer ciertas concesiones”, explicó. Además, expresó su preocupación por el escenario poselectoral y pidió respeto por los resultados de las urnas.

Rafael Santos tuvo una posición opuesta y calificó estos cambios como una traición al electorado. “Es una estafa electoral por donde se mire”, señaló. Asimismo, dirigió sus críticas contra la ONPE y reiteró sus cuestionamientos al sistema electoral. “El enemigo está en la ONPE (...) fabrican votos para poner candidatos, poner senadores, poner diputados y armarnos la agenda”, afirmó.